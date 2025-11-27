Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日惡化｜特朗普與高市通話細節曝光 據報曾勸勿在涉台問題上刺激中國

即時國際
更新時間：09:41 2025-11-27 HKT
發佈時間：09:36 2025-11-27 HKT

美國《華爾街日報》26日報道稱，美國總統特朗普日前與日本首相高市早苗通電話時要求克制涉台言論，避免刺激中國。

相關新聞：中日關係惡化︱高市首就「台灣有事」解畫 稱誠實回答具體提問

路透社引述《華爾街日報》報道上述消息，並指特朗普對高市早苗的勸告相對委婉，也沒有要求她收回此前的言論。

日本首相高市早苗重申日本沒有立場認定台灣法律地位。美聯社
高市早苗本月初在國會應詢時，具體闡述「台灣有事可能會讓日本進入存亡危機事態」，日本能行使集體自衛權，引中國極度不滿。北京持續兩周，不斷通過輿論、經濟措施和軍事演習反擊日本；中國上周六還致函聯合國秘書長表明立場。

相關新聞：中日惡化｜賴清德撐高市「基於維護印太和平穩定立場」 國台辦：媚日賣台醜陋無底線

中國駐聯代表傅聰致函聯合國秘書長古特雷斯，就日本首相高市早苗錯誤言論闡明中國立場。 新華社
特朗普周一（11月24日）與國家主席習近平通話後，於隔天（25日）與高市早苗通話。日本媒體稱，通話持續約25分鐘。高市早苗透露，特朗普在電話中介紹了24日中美元首通話的相關情況，她還強調 「日美之間緊密的協作關係得到了確認」。通話結束後，高市早苗向媒體表示，此次通話是由特朗普主動提出，「雙方圍繞強化日美同盟、『印太地區』面臨的局勢及各類議題廣泛交換了意見」。

當被問及是否在通話中與特朗普談及台灣問題時，高市早苗避而不談，僅回應稱「會談內容屬於外交往來範疇，因此不便透露詳情」。不過，高市早苗在通話中向特朗普說明了未能在南非G20峰會上與中方會面的情況。

當前，中日雙邊關係因高市早苗11月7日在國會發表的錯誤涉台言論而迅速降溫。在中方多次嚴正交涉下，高市早苗仍表示不會撤回在國會答辯上的相關言論。

在23日結束的南非G20峰會上，中日雙方也未進行任何接觸。儘管中方已在會前多次表示沒有會見日方領導人的安排，但外界對兩國能否借助這一契機進行高層溝通的關注度仍然十分突出。

