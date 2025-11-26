中日惡化｜賴清德撐高市「基於維護印太和平穩定立場」 國台辦：媚日賣台醜陋無底線

為了表態支持日本首相高市早苗的「台灣有事」論，台灣領導人賴清德繼呼籲島內民眾吃日貨後，更拋出「中國（大陸遊客）不去（日本），我們去」的說法，號召台灣觀光業界盡快組團到日本旅遊，引起台灣本地旅遊及零售業界的不滿。國務院發言人彭慶恩在11月26日例行新聞發布會中，狠批賴清德吃的是媚日的飯、幹的是賣台的勾當，其言其行，令人作嘔。賴清德周三（26日）表示，高市早苗「台灣有事」說法，是基於維護印太和平穩定的立場。



國台辦發言人彭慶恩表示，高市早苗的涉台錯誤言論，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件的精神，嚴重傷害中國人民感情。日方應立即反思糾錯，收回涉台錯誤言論。賴清德吃的是媚日的飯、幹的是賣台的勾當，其言其行，令人作嘔。正告賴清德當局凡是倚仗外部勢力的行徑必將自取其辱。凡是背叛民族的罪人，必遭正義審判。

對於台灣全面解禁對日本食品的進口限制，發言人彭慶恩表示， 解決台灣問題是中國人自己的事，外國勢力無權干涉。日本首相高市早苗公然在涉台問題上發出挑釁言論，觸碰了不容觸碰的底線紅線，激起了兩岸同胞強烈憤慨。廣大台灣同胞對此嚴正抗議、要求高市早苗立即收回並公開道歉是正義之舉。

彭慶恩指出，日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責。甲午戰爭後，日本強行侵佔台灣並進行長達50年的殖民統治，在台灣犯下的罪行罄竹難書。歷史不容翻案，成果必須捍衛，正義必須伸張。兩岸同胞要堅守民族大義，堅決反對一切「台獨」分裂行徑和外來干涉。任何外部勢力膽敢挑釁，必將自取滅亡。

賴清德周三（11月26日）表示，日本首相高市早苗在國會發表「台灣有事」說法，是基於維護印太和平穩定的立場，希望中國大陸能夠了解，印太和平穩定是每個國家都有責任，「特別是中國（大陸）作為印太地區大國，要能體現大國的責任，動不動對周邊國家進行複合式威脅與攻擊，這不是負責任的大國應有的作為」。

賴清德發帖吃壽司籲遊日

台灣的行政院長卓榮泰周二（25日）在立法院上解釋稱，賴清德原意是希望民眾若出遊「就選擇多去日本」，也希望民眾多參與境內旅遊消費。他說，官方明年3月將推出多項境內旅遊優惠，包括平日住宿、生日住宿、遊樂園留宿、企業員工旅遊獎勵優惠等。

在中國大陸上周再次暫停進口日本水產品後，賴清德曾在個人社媒曬出享用日本料理的照片，並特別標注包含來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝。大陸的外交部批評說：無論賴清德如何表演作秀，都無法改變台灣是中國領土不可分割一部分的事實。