G20峰會｜高市早苗開會遲到一小時  大合照遭「夾擊」場面微妙

日本首相高市早苗因日前拋出「台灣有事」論，觸發中日關係緊張升溫，風波未平，近日出席南非約翰內斯堡舉行的G20領導人峰會時，又被媒體捕捉到連串尷尬場面，令外界議論紛紛。

日本《全日本新聞網》23日報道，G20會議於當地時間22日開幕，各國領袖陸續抵達會場，包括國務院總理李強等各國領導人在場寒暄握手，場面熱鬧，惟高市早苗卻遲遲未見身影。據指她比預定時間遲到近一小時，錯失與各國領袖交談握手的時刻。

消息指，高市其後亦缺席會後晚宴。日方官員稱，高市未赴宴是「為了準備隔日及往後行程」，但未進一步解釋。

而在高市啟程前往南非時，曾在社交平台透露連行李都整理得「心力交瘁」。她自嘲道，為挑選衣服花上最長時間，並稱參議員安藤豐於預算委員會的質詢「一直在腦海揮之不去」，似乎暗示近日風波令她備感壓力。

不過真正的「高難度瞬間」，則出現在領袖大合照時。網上流傳影片顯示，高市站在土耳其總統埃爾多安與印尼副總統拉卡之間，兩人正隔着她交談，身為「夾心位」的高市只能面露尷尬、陪笑硬撐。整個場面被網民形容為「外交場合最怕遇到的瞬間」。

高市早苗近日因涉台言論引起外交震盪，此番在G20的連串尷尬鏡頭，再度成為外界焦點。