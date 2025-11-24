G20峰會︱李強：審慎對待關鍵礦產軍事用途 日媒指李未看高市發言

南非約翰內斯堡舉行的20國集團（G20）峰會閉幕，峰會通過領袖宣言，重申要多邊合作應對共同挑戰。國務院總理李強發言時指，要審慎對待關鍵礦產的軍事等用途，防範安全風險，強調促進關鍵礦產互惠合作與和平利用。此外，日媒報道日本首相高市早苗發言時，李強座位由他人代坐。

中方提19國礦業合作計劃

一連兩日舉行的G20峰會23日結束。李強發言時指，在新一輪科技革命和產業變革加速推進為世界帶來前所未有的發展機遇，強調要推進人工智能的普及應用與有效治理，同時促進關鍵礦產的互惠合作與和平利用，在推動優化產業鏈、供應鏈各環節利益分配更好維護發展中國家利益，同時審慎對待軍事等用途，防範安全風險。

高市早苗（前中)承認在峰會上，未與李強（前右）有過接觸。



中方官員在李強發言後，提出一項涵蓋柬埔寨、尼日利亞等19個國家的礦業合作計劃，目的是確保關鍵礦產的公平、合理、穩定和暢順。

彭博社分析認為，中方此舉是回應美國和盟友最近試圖建立另一條稀土供應鏈。

G20峰會通過的領袖宣言，重申要通過多邊合作、宏觀政策協調、全球伙伴關係，實現可持續發展與團結，確保不讓任何人掉隊。不過，宣言遭美國杯葛。

高市：未關與中方對話大門

至於，近期因錯誤言論遭中國強烈批評的日本首相高市早苗，在出席G20峰會時，未與李強有接觸。日本放送協會報道，在會上，李強發言後，輪到高市早苗發言時，李強原來的座位已換上另一個人坐著。



高市在峰會結束後表示，始終堅持全面推進與中國建立互利關係，正因為兩國存在一些問題，雙方更應該增進了解及合作。

高市早苗又指，對日中兩國進行任何形式對話持開放態度，日本並未關閉對話大門，但強調日本表明立場也很重要。