中日惡化︱王毅：日本領導人講了不該講的話 中方必須予以堅決回擊

大國外交
更新時間：15:18 2025-11-23 HKT
發佈時間：15:18 2025-11-23 HKT

中國外長王毅訪問塔吉克，與塔吉克外長穆赫里丁舉行首次戰略對話，共同啟動兩國外長戰略對話機制。王毅23日結束中亞三國訪問時表示，中亞國家均強調堅守一個中國原則評論。王毅指今年是中國抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，日本最應該做的是，深刻反省當年侵略殖民台灣的歷史，深刻反省軍國主義犯下的戰爭罪行，在台灣和歷史問題上遵規守矩、謹言慎行。

王毅表示，但令人震驚的是，日本現職領導人竟然公開發出試圖武力介入台灣問題的錯誤信號，講了不該講的話，越了不應碰的紅線。中方敦促日方早日反思改錯，不要執迷不悟。如果日方一意孤行、一錯再錯，一切主張正義的國家和人民，都有權利對日本的歷史罪行進行再清算，都有責任堅決阻止日本軍國主義死灰復燃。

王毅與塔吉克總統拉赫蒙會面。外交部
據新華社早前報道，王毅上周六（22日）在塔吉克首都杜尚別與穆赫里丁會談，雙方達成廣泛共識。

會上，王毅提到中日關係，王毅指，中方絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，不允許外部勢力染指台灣，亦絕不允許日本軍國主義死灰復燃；中方將同各方一道，維護一個中國原則的國際共識及二戰勝利成果。

穆赫里丁則感謝中方支持塔吉克發展，塔方將堅定不移恪守一個中國原則，支持中方在台灣問題上的嚴正立場、中方維護主權以及領土完整，實現國家完全統一。

王毅同日又與塔吉克總統拉赫蒙會面。王毅稱，中國是塔吉克最可信賴的伙伴和最可依靠的朋友，期望與塔方共同推動兩國新時代全面戰略合作伙伴關係。

 

 

 

 

 

 

 

