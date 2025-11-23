Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

禁女性站土俵︱高市早苗因出席G20峰會躲過爭議 明年一月揭曉

即時國際
更新時間：17:00 2025-11-23 HKT
發佈時間：17:00 2025-11-23 HKT

今天（23日）是大相撲九州場所舉行「內閣總理大臣盃」的最後一天，原先外界關注同為女性和保守派代表的日本首相高市早苗會否打破「女性不得上土俵」的傳統，為冠軍力士頒獎，但因其正在南非參加G20峰會，這個兩難的局面將延遲至明年1月。

相關新聞：禁女性站土俵︱高市早苗當首相將打破傳統？ 相撲協會：暫不需解釋

女性和保守派身份相衝突

今年九州的「千秋樂」將在今天稍晚閉幕，而高市早苗將在明天返回日本，所以到底她會不會打破傳統將在明年1月東京的「初場所」揭曉。

日本相撲協會先前表示除非高市早苗親自表達想「加入」（頒獎）的意願，否則不會在這個議題上表態或作考慮，也就是說主動權在高市早苗手上，將由她自己來決定是否要以女性首相身份打破「禁忌」。相撲協會以前多次堅決表態捍衛傳統，包括官員和急救人員在內的女性都不得站上土俵。外界猜測，高市早苗或會因自己的保守派政治立場而選擇不「加入」賽事。

