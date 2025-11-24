Telegram「牧師房」主謀金綠完判囚終身 5年性剝削260人是「N號房」3倍

南韓Telegram性剝削群組「牧師房」主謀金綠完（33歲），因組織和運營犯罪組織、製作和傳播性剝削及非法拍攝的影片、強迫他人使用非法拍攝影片以及在受害者無力反抗的情況下實施「準強姦」或性侵，周一被法院判處終身監禁。

法院指出：「金綠完在法庭上表示悔恨，但他在過去4、5年裏犯下了無數罪行。考慮到犯罪的殘暴程度以及受害者未得到任何賠償，有必要將其永久隔離於社會之外。」

Telegram性剝削群組「牧師房」主謀金綠完2025年初被捕。 首爾地方警察廳網路調查科

金某是自稱「自警團」（Vigilantes）的領袖，該團夥是一個規模龐大、金字塔式的組織，他們勒索受害者，要受害者製作露骨內容並在聊天群組中傳播，2020年5月至2025年1月期間，至少有261人受害，是南韓網上性剝削受害人數最多的一宗案件。

據警方稱，金某以製作深偽圖像吸引男女網友上釣，然後敲詐勒索，威脅洩露他們的個人資訊或向當局舉報。部分人被招攬加入「自警團」，分配諸如「傳道者」和「執事」之類的頭銜，以傳銷的方式製造更多受害人，涉案性剝削影音超過2000件。

金綠完向受害者發出的威脅訊息（中譯）。 首爾地方警察廳網路調查科

案情指出，金某命令受害人提交「每日每小時報告」、寫懺悔信，交不出就要「罰」拍攝裸照或自殘。金某作為團伙頭目，還親自強姦了10名未成年女性、強迫女性與其他男性發生關係，也拍下了自己施暴造成傷害的行為。警方發現，金某至少參與了453個Telegram犯眾頻道和聊天室，其中60個由他親自經營。

韓國國家警察廳於2024年10月與Telegram建立了正式的調查合作機制，使該平台能夠正式向當局提供相關資訊，本案是首宗成功案例，因Telegram提供與犯罪相關的數據，推進調查並最終導致金某被捕。