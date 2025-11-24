英法德提修改版方案 特朗普：烏克蘭不知感恩 魯比奧：和平方案期限可調整

美國與烏克蘭高層官員在瑞士日內瓦進行磋商，以調整華府先前提出的28點和平計畫草案之際，路透社報道，英國、法國和德國等歐洲國家已針對美國提出的俄烏戰爭和平計劃提出修改版本，提議烏克蘭武裝部隊在和平時期的規模上限為80萬人，而非美版方案建議的統一上限60萬人。修改版方案也提出，領土交換談判將自當前俄烏接觸線展開，而非如美國計劃所建議，事先認定某些地區應被視為事實上已屬俄羅斯。美國國務卿魯比奧指出，美方原本提出要烏方在11月27日接受方案的期限可以修改，而總統特朗普對目前的進展也感到樂觀，但也再次批評烏克蘭領導層不懂感恩。

這份修改版方案也提議，烏克蘭應獲得美國提供的安全保障，形式類似北約組織第5條的「集體安全防禦機制」。這份修改版方案是為瑞士日內瓦磋商所準備，以美方提案為基礎，並針對其中各項條文一一提出刪減或修改建議。

提高烏軍規模上限至80萬

烏克蘭國家安全與國防事務委員會主席、談判代表烏梅洛夫說道：「文件目前版本仍在審批的最後階段，但已反映烏克蘭大部分核心優先事項。」

歐版方案反對美國關於使用西方所凍結俄羅斯資產的建議，這些資產主要是在歐盟被凍結。

今次英、法、德向烏方提出的新建議，包括烏克蘭不會以武力收復俄方目前控制的區域、領土交換以現行「接觸線」為基準，不再沿用先前擬議將部分仍駐有烏軍的頓涅茨克視為俄羅斯領土的做法。

領土交換以現行接觸線為基準

修改版方案也建議烏克蘭在簽署協議後盡速舉行選舉，而非遵照原先的100天時限。另有部分條款遭刪除，包括「預期俄羅斯不再入侵鄰國、北約不再擴張」等內容，並調整教育及聯合安全工作小組相關細節。

與此同時，美國總統特朗普再次指控烏克蘭不知感恩，指他們對美方的付出毫無感激。特朗普周日在自家社交平台Truth Social寫道：「烏克蘭『領導層』對我們的付出毫無感激，而歐洲仍繼續向俄羅斯購買石油。我承接了一場本不該發生的戰爭，一場對所有人都算是失敗的戰爭，尤其是對那些無辜喪生的數百萬人而言。」

他也再次批評前總統拜登，但未直接譴責俄羅斯。

澤連斯基：美烏會晤進展順利

烏克蘭總統澤連斯基在例行談話中指出，烏克蘭代表團與美國官員在日內瓦的會晤進展順利，相關細節仍在更新。他強調，這次是與美方正式對話，「有跡象顯示特朗普正在聽取我們的立場」。

被問及特朗普要求烏方在周四（27日）接受28點新計劃時，美國國務卿魯比奧表示，對在一個「非常合理的時間框架內」達成協議感到樂觀，但同時暗示27日不一定是最後期限。

魯比奧：特澤或不久再會晤

魯比奧說，美烏雙方還有一些議題沒有達成共識，其中一些是文字或語言表述上的，一些議題則需要更高層級的決定和磋商，還有一些議題只是需要更多時間來處理。

魯比奧拒絕說明會談具體細節，包括烏方是否準備在領土等關鍵議題上作妥協，美國是否願意向烏克蘭提供類似《北約》第5條、即集體防禦義務那樣的安全保障，美國是否會就歐洲方面提出的建議要求俄羅斯作出讓步等。

他還表示，特朗普和澤連斯基「可能」不久將舉行會晤。