Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國政府效率部據報已解散 曾由馬斯克帶領

即時國際
更新時間：22:29 2025-11-23 HKT
發佈時間：22:29 2025-11-23 HKT

美國總統特朗普今年1月上台後為削減政府規模而大張旗鼓設立的政府效率部，儘管任期還剩8個月，但據報已經解散。

路透社周天（23日）獨家報道，人事管理局局長庫珀在被問及政府效率部的現狀時說：「它根本不存在。」庫珀補充說，政府效率部已不再是一個「集中式機構」。

曾由馬斯克（圖）帶領的美國政府效率部據報已解散。 路透社
曾由馬斯克（圖）帶領的美國政府效率部據報已解散。 路透社

相關新聞：馬斯克閃辭政府職務 特朗普預告將攜手召開記者會

這是特朗普政府首次證實政府效率部已經解散。這個機構在今年1月成立後，對華盛頓進行大刀闊斧的改革，迅速縮減聯邦機構的規模，削減其預算，或將其工作重心轉移到特朗普的優先事項上。

根據特朗普上台後簽署的行政令，政府效率部應運作至2026年7月。

報道指，聯邦政府的人力資源部門人事管理局已經接管政府效率部的許多職能。政府效率部的部分職員也加入其他部門。

政府效率部的衰亡與幾個月來政府上下為提升其知名度所做的努力形成鮮明對比，特朗普、他的顧問和內閣部長們都在社交媒體上發布相關內容。最初領導政府效率部的億萬富翁馬斯克經常在其擁有的社媒X平台上吹捧自己的工作，甚至一度揮舞著電鋸來宣傳他削減政府職位的舉措。

政府效率部聲稱削減數百億美元的開支，但由於該機構沒有公開詳細的財務報表，外部金融專家無法核實這一說法。批評人士稱，這個部門幾乎沒有帶來任何可衡量的節約。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
8小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
12小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
19小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
15小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前