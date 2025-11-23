美國政府效率部據報已解散 曾由馬斯克帶領

美國總統特朗普今年1月上台後為削減政府規模而大張旗鼓設立的政府效率部，儘管任期還剩8個月，但據報已經解散。

路透社周天（23日）獨家報道，人事管理局局長庫珀在被問及政府效率部的現狀時說：「它根本不存在。」庫珀補充說，政府效率部已不再是一個「集中式機構」。

曾由馬斯克（圖）帶領的美國政府效率部據報已解散。 路透社

這是特朗普政府首次證實政府效率部已經解散。這個機構在今年1月成立後，對華盛頓進行大刀闊斧的改革，迅速縮減聯邦機構的規模，削減其預算，或將其工作重心轉移到特朗普的優先事項上。

根據特朗普上台後簽署的行政令，政府效率部應運作至2026年7月。

報道指，聯邦政府的人力資源部門人事管理局已經接管政府效率部的許多職能。政府效率部的部分職員也加入其他部門。

政府效率部的衰亡與幾個月來政府上下為提升其知名度所做的努力形成鮮明對比，特朗普、他的顧問和內閣部長們都在社交媒體上發布相關內容。最初領導政府效率部的億萬富翁馬斯克經常在其擁有的社媒X平台上吹捧自己的工作，甚至一度揮舞著電鋸來宣傳他削減政府職位的舉措。

政府效率部聲稱削減數百億美元的開支，但由於該機構沒有公開詳細的財務報表，外部金融專家無法核實這一說法。批評人士稱，這個部門幾乎沒有帶來任何可衡量的節約。