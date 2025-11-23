新加坡首例｜非法繁殖寵物貓出售 中國籍博士生與丈夫被判監

中國籍女博士生和丈夫在新加坡的政府組屋非法繁殖寵物貓出售，期間曾被罰款卻不知悔改，近日被法院判監一周及及罰款逾30萬。該案是當地首宗對非法寵物繁殖行為判處監禁的案件。

這對被告夫婦丈夫是新加坡籍的溫天浩（音譯），妻子是中國籍的邱詩雯（音譯），均為29歲，邱詩雯，目前剛完成新加坡國立大學博士課程。他們早前承認16項牴觸動物和飛禽法令的控狀，案件於周四（11月20日）宣判。

案情顯示，這對夫婦自2021年起從海外引進種貓，在組屋內開展非法繁殖業務。他們通過社交媒體發布廣告，將貓分為三個等級定價，每隻售價高達4000至7000新元（約2萬多至4萬多元港幣）。調查發現，其經營期間共繁殖30隻幼貓，通過售出8隻獲利4.63萬新元（約港幣27萬元）。

法官指出，雖然兩名被告沒案底，且並非全職從事此業務，貓兒也都健康無礙；但涉及在組屋內非法繁殖動物，還從中獲利，須作出警示。最終，夫妻倆各判監禁一周，並罰款5萬2500元（約港幣31萬元）。

這對夫婦因家中仍有貓兒需要照顧，所以分開服刑。庭上獲悉，除了兩隻貓外，餘下貓兒將被收走。

據悉，被告夫婦在2022年9月就因無證繁殖被處以罰款，但仍繼續違法經營。執法人員後續三次突擊檢查，共查獲21隻貓。儘管辯護律師強調貓只均健康狀況良好，但控方指出此類行為在公共住宅區具有重大安全隱患。