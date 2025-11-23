Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新加坡首例｜非法繁殖寵物貓出售 中國籍博士生與丈夫被判監

即時國際
更新時間：19:31 2025-11-23 HKT
發佈時間：19:28 2025-11-23 HKT

中國籍女博士生和丈夫在新加坡的政府組屋非法繁殖寵物貓出售，期間曾被罰款卻不知悔改，近日被法院判監一周及及罰款逾30萬。該案是當地首宗對非法寵物繁殖行為判處監禁的案件。

這對被告夫婦丈夫是新加坡籍的溫天浩（音譯），妻子是中國籍的邱詩雯（音譯），均為29歲，邱詩雯，目前剛完成新加坡國立大學博士課程。他們早前承認16項牴觸動物和飛禽法令的控狀，案件於周四（11月20日）宣判。

案情顯示，這對夫婦自2021年起從海外引進種貓，在組屋內開展非法繁殖業務。他們通過社交媒體發布廣告，將貓分為三個等級定價，每隻售價高達4000至7000新元（約2萬多至4萬多元港幣）。調查發現，其經營期間共繁殖30隻幼貓，通過售出8隻獲利4.63萬新元（約港幣27萬元）。

法官指出，雖然兩名被告沒案底，且並非全職從事此業務，貓兒也都健康無礙；但涉及在組屋內非法繁殖動物，還從中獲利，須作出警示。最終，夫妻倆各判監禁一周，並罰款5萬2500元（約港幣31萬元）。

這對夫婦因家中仍有貓兒需要照顧，所以分開服刑。庭上獲悉，除了兩隻貓外，餘下貓兒將被收走。

據悉，被告夫婦在2022年9月就因無證繁殖被處以罰款，但仍繼續違法經營。執法人員後續三次突擊檢查，共查獲21隻貓。儘管辯護律師強調貓只均健康狀況良好，但控方指出此類行為在公共住宅區具有重大安全隱患。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
8小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
12小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
19小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
15小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前