南韓高中生昏迷 遭多間醫院急診拒收致死 原因令人痛心

今年10月20日，南韓釜山一名17歲高三學生在校園內突然倒地抽搐，被趕抵的急救人員評估為「緊急患者」送往醫院治療，然而卻遭到多間醫院以「無兒童神經科值班」或「兒童重症無法收治」為由拒絕收治。這名高中生在在救護車上輾轉奔波長達1小時18分鐘，最後在前往下一間醫院求助途中死去。事件曝光後，引起韓國輿論譁然。

綜合韓媒報道，南韓國會「公共管理安全委員會」的民主黨議員楊富南（音譯）22日從急救中心和釜山消防局獲得的資料顯示，當日上午6時17分，釜山某高中教師發現當事學生倒地抽搐、意識模糊但仍有呼吸，立即撥打急救熱線求援。

報道指，救護人員在6時33分到場，隨即展開初步處置。救護人根據嚴重程度分級標準（Pre-KTAS），將患者病情評定為5級中位於第2級的緊急狀態，並依規定向具備抽搐處置能力的地區急診醫療中心求援。

然而從6時44分起，救護隊與緊急管理中心先後聯繫海雲台白醫院、東亞大學醫院、梁山釜山大學醫院、釜山大學醫院、釜山白醫院等多家醫院，均遭拒收，理由多為「兒童神經科無人值班」或「稍後回覆」。

通聯錄音中，救護隊員情緒激動地向急救中心呼救：「海雲台白不行、東亞也不行！其它醫院說兒科沒值班不收！請快幫忙找醫院！」急救中心隨即擴大範圍至鄰近昌原地區，仍連續遭到昌原韓麻音醫院、高神大學醫院、昌原三星醫院等拒絕或拖延。

當日7時25分，患者意識完全喪失並發生心臟驟停，急救等級隨即升至最高的第1級。此時急救中心再聯繫釜山醫療中心，對方仍以「兒童心臟驟停無法收治」為由拒絕收治患者。直到7時30分，第15家醫院「大同醫院」才勉強同意收治，但患者於7時35分抵達醫院時，距離報警已過1小時18分，經搶救後仍宣告不治。

令人痛心的是，這名高三生已近成年，卻因多數醫院將17歲患者劃入「兒童」類別而屢遭拒收。釜山消防災難本部表示：「無法斷言若及時送醫是否能存活，但第2級患者若能盡快進入急診室接受專業處置，狀況應能大幅改善。」

民主黨議員楊富男公開完整通聯紀錄後，向媒體痛斥事件是「患者因醫療延誤喪命的典型悲劇」，要求南韓保健福祉部、消防廳與醫療界立即提出具體改革方案。

事件曝光後，南韓網民怒潮洶湧痛批：「連心跳驟停都能拒收，醫院到底把人命當什麼？」專家則指出，韓國兒童專科醫師長期短缺、夜間及假日值班人力不足，綜合醫院往往以「無兒科專責」為由推諉，導致類似「醫療人球」悲劇屢見不鮮。