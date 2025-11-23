Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

南韓高中生昏迷 遭多間醫院急診拒收致死 原因令人痛心

即時國際
更新時間：20:00 2025-11-23 HKT
發佈時間：20:00 2025-11-23 HKT

今年10月20日，南韓釜山一名17歲高三學生在校園內突然倒地抽搐，被趕抵的急救人員評估為「緊急患者」送往醫院治療，然而卻遭到多間醫院以「無兒童神經科值班」或「兒童重症無法收治」為由拒絕收治。這名高中生在在救護車上輾轉奔波長達1小時18分鐘，最後在前往下一間醫院求助途中死去。事件曝光後，引起韓國輿論譁然。

綜合韓媒報道，南韓國會「公共管理安全委員會」的民主黨議員楊富南（音譯）22日從急救中心和釜山消防局獲得的資料顯示，當日上午6時17分，釜山某高中教師發現當事學生倒地抽搐、意識模糊但仍有呼吸，立即撥打急救熱線求援。

報道指，救護人員在6時33分到場，隨即展開初步處置。救護人根據嚴重程度分級標準（Pre-KTAS），將患者病情評定為5級中位於第2級的緊急狀態，並依規定向具備抽搐處置能力的地區急診醫療中心求援。

然而從6時44分起，救護隊與緊急管理中心先後聯繫海雲台白醫院、東亞大學醫院、梁山釜山大學醫院、釜山大學醫院、釜山白醫院等多家醫院，均遭拒收，理由多為「兒童神經科無人值班」或「稍後回覆」。

通聯錄音中，救護隊員情緒激動地向急救中心呼救：「海雲台白不行、東亞也不行！其它醫院說兒科沒值班不收！請快幫忙找醫院！」急救中心隨即擴大範圍至鄰近昌原地區，仍連續遭到昌原韓麻音醫院、高神大學醫院、昌原三星醫院等拒絕或拖延。

當日7時25分，患者意識完全喪失並發生心臟驟停，急救等級隨即升至最高的第1級。此時急救中心再聯繫釜山醫療中心，對方仍以「兒童心臟驟停無法收治」為由拒絕收治患者。直到7時30分，第15家醫院「大同醫院」才勉強同意收治，但患者於7時35分抵達醫院時，距離報警已過1小時18分，經搶救後仍宣告不治。

令人痛心的是，這名高三生已近成年，卻因多數醫院將17歲患者劃入「兒童」類別而屢遭拒收。釜山消防災難本部表示：「無法斷言若及時送醫是否能存活，但第2級患者若能盡快進入急診室接受專業處置，狀況應能大幅改善。」

民主黨議員楊富男公開完整通聯紀錄後，向媒體痛斥事件是「患者因醫療延誤喪命的典型悲劇」，要求南韓保健福祉部、消防廳與醫療界立即提出具體改革方案。

事件曝光後，南韓網民怒潮洶湧痛批：「連心跳驟停都能拒收，醫院到底把人命當什麼？」專家則指出，韓國兒童專科醫師長期短缺、夜間及假日值班人力不足，綜合醫院往往以「無兒科專責」為由推諉，導致類似「醫療人球」悲劇屢見不鮮。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
8小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
12小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
19小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
15小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前