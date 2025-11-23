緬甸KK園區｜軍政府炸毀KK園區 逮捕逾千名外籍詐騙犯

緬甸軍政府近日在泰緬邊境的妙瓦底（Myawaddy）KK園區展開大規模清剿行動，鎖定長期從事跨國詐騙的犯罪集團。據悉，當局已炸毀或拆除逾百棟非法建築，並查扣大量電腦、手機與器材，有超過1000名外籍嫌犯遭到逮捕。

緬甸軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）本周下令全面拆除妙瓦底知名的詐騙園區「KK園區」，表示此舉是履行國家責任、回應民意。根據公開的畫面顯示，園區內有多棟建築被炸毀或遭到重型機具拆除，現場濃煙瀰漫，數百名外籍嫌犯被拘捕後，帶著行李蹲在道路2側等待。

相關新聞：KK園區「揸fit人」｜緬甸當局突襲佘智江「亞太新城」 查獲近萬部電詐手機

據報，最新一波突襲中逮捕了數百名中國公民及上千名外國人，查獲2653台電腦及21750部手機。

妙瓦底「KK園區」是東南亞最大的詐騙重鎮之一，詐騙網路跨及多國，每年非法獲利高達數億美元，此外園區內也多次傳出有受害者遭到暴力拘禁、強迫勞動的狀況，引發國際關注。

緬甸當局表示，今年1月30日至11月22日間，緬甸共拘留12468名非法入境外籍人士，其中有9978人已被遣返回各自的國家，其餘還有2490人正待後續移交。當局強調，打擊詐騙與跨境犯罪是政府責任，後續將持續與鄰國合作，確保此類犯罪活動不再於緬甸境內發生。