Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英《每日郵報》母公司51億收購《每日電訊報》 或打造龐大右翼媒體集團

即時國際
更新時間：18:00 2025-11-23 HKT
發佈時間：18:00 2025-11-23 HKT

英國小報《每日郵報》（Daily Mail）的母公司「每日郵報與通用信託集團」（DMGT）今天（23日）正式宣布，已經跟企業RedBird及IMI達成協議，將以5億英鎊（約51億港元）收購競爭對手《每日電訊報》（The Daily Telegraph）。外界預期，這個合併計劃將有機會打造全英國最具影響力的右翼媒體集團。

拒外國政府投資收購案自2023年擱置

美國紅鳥資本（RedBird Capital Partners）及阿布扎比的企業IMI曾在2023年計劃合資收購電訊傳媒集團（Telegraph Media Group）和《旁觀者》雜誌（The Spectator），引來英國政府干預，表示外國政府禁止投資英國報業。經歷多輪磋商後，紅鳥資本向英國政府申請將IMI的控股比例調整成15%，但仍因審核時間漫長、和《每日電訊報》高層的反對使收購告吹。

《每日電訊報》或將以5億英鎊被收購。路透社
《每日電訊報》或將以5億英鎊被收購。路透社

而紅鳥資本在上周正式宣布退出收購計劃，DMGT則在昨日表示正在敲定交易細節，估計很快能完成收購。他們也表示《每日電訊報》日後將聚焦美國市場，維持編採獨立，將不受集團內其他媒體影響。

《路透社》形容，這宗潛在的收購將打造英國最具影響力的右翼媒體集團之一，預料將面臨競爭監管機關的審查。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
8小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
12小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
19小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
15小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前