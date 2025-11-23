英《每日郵報》母公司51億收購《每日電訊報》 或打造龐大右翼媒體集團

英國小報《每日郵報》（Daily Mail）的母公司「每日郵報與通用信託集團」（DMGT）今天（23日）正式宣布，已經跟企業RedBird及IMI達成協議，將以5億英鎊（約51億港元）收購競爭對手《每日電訊報》（The Daily Telegraph）。外界預期，這個合併計劃將有機會打造全英國最具影響力的右翼媒體集團。

拒外國政府投資收購案自2023年擱置

美國紅鳥資本（RedBird Capital Partners）及阿布扎比的企業IMI曾在2023年計劃合資收購電訊傳媒集團（Telegraph Media Group）和《旁觀者》雜誌（The Spectator），引來英國政府干預，表示外國政府禁止投資英國報業。經歷多輪磋商後，紅鳥資本向英國政府申請將IMI的控股比例調整成15%，但仍因審核時間漫長、和《每日電訊報》高層的反對使收購告吹。

《每日電訊報》或將以5億英鎊被收購。路透社

而紅鳥資本在上周正式宣布退出收購計劃，DMGT則在昨日表示正在敲定交易細節，估計很快能完成收購。他們也表示《每日電訊報》日後將聚焦美國市場，維持編採獨立，將不受集團內其他媒體影響。

《路透社》形容，這宗潛在的收購將打造英國最具影響力的右翼媒體集團之一，預料將面臨競爭監管機關的審查。