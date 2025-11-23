以巴衝突︱以軍空襲加沙至少24死 簽停戰協議人道組織捐款急跌51%

加沙衛生部門周六（22日）表示以色列發動多次空襲，造成至少24人死亡，87人受傷。哈馬斯斥責以色列違反10月簽訂的停火協議，而以色列則反指襲擊中殺害5名哈馬斯高層成員，是對加沙南部槍擊以色列士兵的回應。

以方稱空襲3地是報復1哈軍越境

綜合外媒報道，以軍分別空襲加沙城北部里馬爾區（Rimal）、代爾拜拉赫（Deir Al-Balah）市區和努塞拉特（Nuseirat），造成汽車起火，20多人死亡。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）承認襲擊，並稱是針對一名哈馬斯武裝分子強行越過加沙邊境襲擊以色列士兵的報復。他呼籲哈馬斯履行停火協議，也表示調解機構應盡力監督，儘快促使哈方歸還剩餘的三名人質屍體以及解除武裝。

哈馬斯則表示美國和國際社會有責任維護停火協議，而以色列一次次捏造藉口以合理化各種殺戮行動。面對「不斷升級的違反停火協議行為」，他們強調哈方一直遵守協議，望調解機構能介入停止以色列繼續攻擊。

以軍僅開放3個加沙口岸阻物資分發

同時，國際慈善機構表示自10月10日簽署首階段停戰協議以來，捐款數字急劇下跌。澳洲援助組織負責人霍爾（Megan Hall）告訴《衛報》，「捐款大幅下降，情況非常糟糕。感覺隨著所謂的『停火』，全世界都認為巴勒斯坦人不再需要我們的幫助了。」

慈善組織加沙救濟廚房（Gaza Soup Kitchen）自2024年2月以來，已在GoFundMe上籌集了超過580萬美元，每天為加沙居民提供1萬份餐點。但從9月到10月，其捐款額下降了51%。受戰爭影響，加沙建築物、農田等被毀，居民要面臨即將到來的冬天，禦寒物資恐怕不足夠。

自停火以來，以色列允許部分援助車隊進入加沙，但僅開放了七個邊境口岸中的三個，聯合國人道事務協調廳表示，這限制了援助物資的分發。該機構的發言人稱：「停火意味著炸彈不再像以前那樣落到人們頭上，但這並不意味著一夜之間人們的生活變得美好起來，因為加沙的大部分地區已經被徹底摧毀。」