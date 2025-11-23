Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美航管局警告慎飛委內瑞拉 多間航司停飛料軍事行動升級

即時國際
更新時間：12:38 2025-11-23 HKT
發佈時間：12:38 2025-11-23 HKT

美國聯邦航空管理局（FAA）昨天（22日）向航空業界發出公告，稱委內瑞拉周邊局勢惡化、軍事活動加劇，提醒業界「謹慎行事」。隨後多間航空公司取消來往委內瑞拉的航班，外界預計美國將在未來幾天展開進一步軍事行動。

相關新聞：美稱馬杜羅領導販毒集團 將列外國恐怖組織

西班牙國家航空也宣布停飛

綜合外媒報道，美國聯邦航空總署稱近日委內瑞拉空域導航系統時常受到干擾，該國的軍事演習也日益頻繁，呼籲飛機師飛越委內瑞拉領空時需要保持謹慎。隨著美國對委國船隻發動多次致命打擊，以及安排航空母艦「福特號」進駐，外界猜測特朗普政府將計劃發動新一輪襲擊。

美國警告民航客機也有被攻擊的風險，強調委內瑞拉擁有能升空至民航高度的先進戰機與武器系統；多間航空公司包括Avianca、TAP、Lan Airlines、Gol以及加勒比航空等陸續宣布暫停來往委內瑞拉，西班牙國家航空（Iberia）也將自周一（24日）起暫停往返航班。目前尚餘少量航線保持運作，各航空公司正在密切關注局勢。

相關新聞：美航母部署加勒比海打擊販毒 東太平洋另襲運毒船釀3死
 
四名美國官員接受《路透社》訪問，稱美國政府有機會在未來幾天升級對委內瑞拉的施壓，目前未知實際計劃及進程。美軍在委內瑞拉周圍加重部署兵力，加上先前一艘遭美國制裁的俄羅斯油輪被攔截無法接近委國，顯示兩國關係急速惡化，外界憂慮爭端將蔓延至區域其他國家，造成更大風險。

