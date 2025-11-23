巴西前總統︱博索納羅「好奇」破壞電子腳鐐 遭軟禁改拘留防逃亡

先前因政變罪被判27年軟禁的巴西前總統博索納羅（Jair Bolsonaro），被巴西利亞聯邦警察總部逮捕並拘留，因其「出於好奇」試圖損毀電子腳鐐的標籤，被認定有逃亡外國大使館的意圖和風險。

逃往美國大使館僅需15分鐘

綜合外媒報道，博索納羅昨天（22日）大約早上6點在其別墅中被捕，最高法院法官德莫賴斯（Alexandre de Moraes）此前簽署了預防性逮捕令，阻止這位曾在2022年發動政變的前總統離開住所尋求國外勢力保護。他向一名安全官員承認，他曾用烙鐵篡改過腳鐐上的黑色標籤，該裝置嚴重損壞，兩側均有燒焦痕跡，但仍綁在他的腳踝上。

德莫賴斯指出美國大使館距離博索納羅被軟禁居住的別墅僅有15分鐘路程，而美國總統特朗普（Donald Trump）是其著名的國際盟友。外界猜測博索納羅將在未來幾天內被監禁，他的兒子帶領支持者在他的別墅外舉行「守夜」活動。德莫賴斯在逮捕令中表示，守夜活動有可能被用作轉移視線的手段，幫助博索納羅逃往外國大使館。

現任巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）的支持者對博索納羅被捕感到滿意：「這向巴西乃至全世界傳遞的訊息是：犯罪不會有好下場。」而博索納羅的盟友、兼國會議員卡瓦爾坎特（Sóstenes Cavalcante）則稱這次逮捕是「巴西史上最大的政治迫害」。