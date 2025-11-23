Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴西前總統︱博索納羅「好奇」破壞電子腳鐐 遭軟禁改拘留防逃亡

即時國際
更新時間：11:20 2025-11-23 HKT
發佈時間：11:20 2025-11-23 HKT

先前因政變罪被判27年軟禁的巴西前總統博索納羅（Jair Bolsonaro），被巴西利亞聯邦警察總部逮捕並拘留，因其「出於好奇」試圖損毀電子腳鐐的標籤，被認定有逃亡外國大使館的意圖和風險。

相關新聞：巴西歷年最大民主示威 數萬人反對博索納羅特赦

逃往美國大使館僅需15分鐘

綜合外媒報道，博索納羅昨天（22日）大約早上6點在其別墅中被捕，最高法院法官德莫賴斯（Alexandre de Moraes）此前簽署了預防性逮捕令，阻止這位曾在2022年發動政變的前總統離開住所尋求國外勢力保護。他向一名安全官員承認，他曾用烙鐵篡改過腳鐐上的黑色標籤，該裝置嚴重損壞，兩側均有燒焦痕跡，但仍綁在他的腳踝上。

德莫賴斯指出美國大使館距離博索納羅被軟禁居住的別墅僅有15分鐘路程，而美國總統特朗普（Donald Trump）是其著名的國際盟友。外界猜測博索納羅將在未來幾天內被監禁，他的兒子帶領支持者在他的別墅外舉行「守夜」活動。德莫賴斯在逮捕令中表示，守夜活動有可能被用作轉移視線的手段，幫助博索納羅逃往外國大使館。

相關新聞：巴西前總統博索納羅判刑27年　特朗普：非常不滿 魯比奧：將作出回應

現任巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）的支持者對博索納羅被捕感到滿意：「這向巴西乃至全世界傳遞的訊息是：犯罪不會有好下場。」而博索納羅的盟友、兼國會議員卡瓦爾坎特（Sóstenes Cavalcante）則稱這次逮捕是「巴西史上最大的政治迫害」。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
8小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
12小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
19小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
15小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前