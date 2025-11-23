Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美版俄烏終戰計劃｜美烏代表會談 特朗普稱不是最終建議

即時國際
更新時間：11:07 2025-11-23 HKT
發佈時間：11:07 2025-11-23 HKT

今天（23日）美國和烏克蘭在瑞士日內瓦舉行會談，討論特朗普（Donald Trump）政府提出的和平計劃。特朗普昨天（22日）在白宮見記者時提到，這不是「最終建議」，暗示烏克蘭仍有調整的空間。

英法德安全代表也參與

參與日內瓦會談的美方代表包括陸軍部長德里斯科爾（Daniel Driscoll）、中東問題特使威特科夫（Steven Witkoff）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）等，預計英國、法國和德國的安全官員也將前往。

有參議員向記者透露，魯比奧曾向他們表示該計劃並不是政府的計劃，而是俄羅斯提出的「願望清單」。儘管如此，特朗普仍公開要求烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在周四（27日）前簽署協議。澤連斯基上周五承認即將面臨一個沉重的選擇，國家只能在尊嚴和盟友之間二選其一。

G20和歐盟強烈譴責

在南非舉行的G20會議上，二十國集團領導人和歐洲理事會發表聯合聲明，對特朗普的協議提出質疑，稱該計劃需要「進一步完善」。聲明指出，該計劃的部分條款需要與歐盟和北約成員國進行磋商，包括烏克蘭加入北約的可能性。

英法德領袖也在G20會議場外進行緊急討論，並在最終聲明裡提及烏克蘭加入歐盟設定了條件。芬蘭前總理桑娜·馬林（Sanna Marin）稱計劃為一場災難，不僅對烏克蘭和烏克蘭人民而言如此，對「整個民主世界」也是如此。比利時前首相費爾霍夫施塔特（Guy Verhofstadt）則評論道歐盟此時需要作出決定，是跟隨美國讓步的方向，還是捍衛自由的價值觀。

