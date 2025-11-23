COP30｜氣候峰會「加時」一天 化石燃料議題陷僵局

原定周五(21日)在巴西貝倫市閉幕的《聯合國氣候變化框架公約》第三十次締約方大會（COP30），因各國代表在化石燃料等議題僵持不下，導致最終協定難產，須延後閉幕進入「加時階段」。雖然會議目前已經結束，但最終協議並沒有提及逐步淘汰化石燃料相關議題。

相關新聞：有片｜COP30展館突發大火烈燄熊熊 各國代表緊急疏散

巴西在亞馬遜城市貝倫主辦今年的COP30大會，自本月10日起舉行，原定至21日結束。大會主席多拉戈致辭說，締約方對COP30部分核心議題至今未達共識，在此關鍵時刻，各方需展現團結精神，推動達成共識，維護《巴黎協定》成果。 儘管大會主席疾呼團結，各國仍在未來使用石油、天然氣、煤炭的相關議題出現分歧。

各方對COP30寄予厚望

今年是《巴黎協定》達成十周年。各方對COP30寄予厚望，希望大會成果能為下一個十年的全球氣候治理指明方向。本屆大會主要議程之一是推動實現去年巴庫氣候大會（COP29）設立的氣候融資目標，即到2035年發達國家每年至少籌集3000億美元及全球每年至少籌集1.3萬億美元的資金，用於支持發展中國家氣候行動。

相關新聞：COP30｜氣候峰會 亞馬遜雨林城市開幕

這屆會議如同過往的COP大會，遠遠超過預定結束時間。兩大陣營在化石燃料議題陷入僵局。消息人士透露，沙特阿拉伯與阿聯酋等22國組成的阿拉伯協商集團，在一場閉門會議表明，他們的能源產業屬於談判中的「禁區」。而歐盟委員會負責氣候政策的執委胡克斯特拉，則無法接受草案內容。他發聲明說：「我們須確保從化石燃料轉移到潔淨能源是真實的，且寫進文本。」

最後，近200個參與國達成共識，通過的正式協議內容包括向受氣候變化影響的國家提供更多資金支援，並呼籲各國自願推動針對氣候變化的行動。