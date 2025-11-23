全球鰻魚瀕危研列國際貿易管制 日本飲食業界憂價格飆漲

在日本非常受歡迎的鰻魚料理，正面臨來自全球的保育壓力。科學家表示，由於人類過度撈捕，全球的鰻魚資源持續下降。《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）會議將自明日起在烏茲別克召開，鰻魚是否納入保護名錄及其貿易規範，將成為CITES會議討論焦點。歐盟日前向CITES會議提議，將「所有鰻魚品種」均列入出口管制，此舉引發日本業者擔憂，若歐盟提案一旦通過，食材價格會因此飆漲。

鰻魚在日本極受歡迎，但同時也屬於瀕危物種。日本人食用鰻魚已有數千年，如今多以串烤方式料理，再刷上醬油與味醂調製的醬汁。現年52歲的業務員高橋（音譯）在東京平沼水產餐廳用餐時告訴法新社：「這是一道奢侈的料理，我們通常是在犒賞自己或慶祝時才會享用。」「今天我們這些朋友特地來這里慰勞自己。」

鰻魚目前正面臨瀕危滅絕。日本旅遊官網

日本當局強烈反對歐盟、巴拿馬與洪都拉斯提出的提案：將全球19種鰻魚全數列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄，從而限制其貿易。相關業者也擔憂，食材價格會因此飆漲。

日本去年吃掉6.1萬公噸

全球鰻魚總消費量中，有高達85%在東亞，特別是日本。日本去年吃掉6.1萬公噸鰻魚，其中近四分三依賴進口。

科學家表示，全球鰻魚資源都在下降，主因是人類活動所造成的水域污染、濕地破壞、水力發電大壩以及撈捕過度等因素。日本鰻（常見於東亞）與美洲鰻均被列入國際自然保育聯盟（IUCN）「瀕危」名錄，歐洲鰻則被列為「極度瀕危」。

受過度撈捕影響，全球鰻魚資源在下降。（示意圖）美聯社

鰻魚供應量每年波動較大

由於鰻魚供應量每年波動較大，日本人願意承受不斷上漲的價格，以延續這項飲食傳統。據日本廚師稱，一份鰻魚飯現時售價為5250日圓（約260港元），比15年前的價格升逾一倍。日本消費的鰻魚幾乎全部來自水產養殖，而水產養殖完全依賴撈捕或進口鰻苗。日本鰻苗的撈捕量已降至1960年代水準的不到10%。

如果鰻魚被列入CITES附錄二（烏茲別克會議即將討論此事），其貿易將受到更嚴格的監管，需要原產國的出口許可。經營餐廳的日人平沼隆之（音譯）說：「這一點令我們非常擔憂。」