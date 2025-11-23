南非G20｜應對氣候變化宣言草案 美未被尋求共識

二十國集團（G20）主要經濟體領袖昨日齊聚南非，參加遭美國抵制的峰會，並已就一份宣言草案達成共識。這項草案主要聚焦於氣候變化。

這次周末峰會舉行前，G20代表已在約翰內斯堡就領袖宣言草案達成共識，其中多項重要議題涉及氣候變化。

知情人士表示，此次草案在起草過程中未尋求美國共識。據悉，南非規劃的4大重點議題中，有3項與氣候變化密切相關，包括應對氣候災害、資助綠能轉型與確保重要礦產開採能讓生產國受益。第4項則是為貧困國家打造更公平的借貸體系。

草案使用特朗普政府不喜措辭

據指該份宣言草案使用了特朗普政府長期以來所不喜的措辭：強調氣候變化的嚴重性，以及有必要更好地適應氣候變化，讚揚旨在促進再生能源發展的雄心勃勃目標，並指出貧困國家背負着沉重的債務負擔。美國先前已反對在討論中提及氣候或再生能源，部分其他成員國對此也向來有所保留。

目前尚未清楚為了讓各方達成共識，宣言文字內容會作出哪些讓步。一名白宮官員以「可恥」來形容這份未經美方同意的領袖宣言草案。

南非總統拉馬福薩主持G20峰會揭幕時向與會領袖強調，面對「當今人類所面臨的威脅」，必須推動「多邊主義」。他表明：「G20強調多邊主義的重要價值與意義。」

針對上述宣言草案，拉馬福薩在開幕致辭中說：「大多數成員達成壓倒性共識，也同意我們一開始就應該通過我們的宣言。」他感謝所有與南非「本着誠意合作，促成值得肯定的G20成果文件」的各國代表團。

特朗普早前聲稱，因「南非政府逼害白人少數群體」，美國官員不會出席此次G20峰會。但特朗普這項指控已被外界廣泛駁斥。