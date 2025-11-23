美國阿拉斯加城市踏入「極夜」 未來64日不見陽光 下次日出為明年1月26日

美國阿拉斯加州最北端城市烏特恰維克（Utqiagvik） 本週正式踏入今年的「極夜」期，當地已於日前迎來今年最後一次日出，並將在未來64日都不會見到太陽升上地平線，直至 2026年1月26日 才再見日光。

烏特恰維克位於北極圈以北約483公里，是北美最北端的城鎮，人口約4,600人。每年從9月至翌年3月，北半球因地軸傾斜而逐漸背向太陽，導致高緯度地區日照迅速減少，並在12月冬至前後達至全年最黑暗時期。當地下一次日出時間，預料為當地時間2026年1月26日下午1時23分。

路透社資料圖片

美國阿拉斯加州最北端城市烏特恰維克冬季「極夜」長達64日。路透社資料圖片

在極夜期間，當地不會見到太陽升起，但仍會出現數小時微弱曙光，並非全日漆黑；夜空偶爾會被北極光照亮。當地冬季氣溫經常低於攝氏零下17.8度，長時間沒有日照亦影響居民作息及日常生活。

不過漫長黑夜只是冬季階段性現象。隨着春季臨近，日照時間將逐步延長。到了5月中旬，烏特恰維克將進入相反的「極晝」時期，太陽連續數月不會落下，直到8月初才再度見到日落，是當地獨特的極地夏季景象。