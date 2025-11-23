Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

孟加拉5.5級地震死亡人數增至10人 周六再現餘震 民眾現恐慌

即時國際
更新時間：02:13 2025-11-23 HKT
發佈時間：02:13 2025-11-23 HKT

孟加拉周五（21日）發生5.5級強烈地震，相隔不足24小時後，於週六（22日）再錄得一次餘震時。當局最新確認，強震已造成至少10人死亡、數百人受傷。

據法新社報道，災害管理官員 Ishtiaqe Ahmed 於週六更新災情時指：「死亡人數已增至10人，另有數以百計民眾受傷。」週五的 5.5 級地震於達卡及多個鄰近地區均有強烈感受，造成廣泛破壞，引發民眾恐慌。

氣象部門官員 Omar Faruq 表示，週六上午10時36分（香港時間下午4時36分）再錄得一次 3.3 級地震，震央位於首都以北的阿舒利亞（Ashulia）。

雖然強震後出現餘震屬常見現象，但不少孟加拉民眾出現恐慌，擔心會出現更嚴重的災情。住在震央附近的居民 Shahnaj Parvin 表示：「今天又震了一次，我仍然不覺得安全。說不定我們就是下一個受災點。」她透露，區內已有數十間房屋出現裂縫。她說：「當時我正把孩子的衣服晾起來，突然地就搖起來了。」

在週五強不地震發生時，有達卡居民形容，先看到咖啡杯出現「小漣漪」，接着便是毫無預警的「劇烈搖晃」。「我的椅子和桌子都在猛震，我呆了10至15秒完全反應不來……像坐在船上，被一波又一波巨浪推着。」

當局政府已啟動緊急應變中心，調查破壞程度並統籌救援及善後。氣象部地震研究中心專家 Rubayet Kabir 指，孟加拉地處活躍斷層區，全國1.7億人口一直面對地震風險。「大型地震後出現小餘震屬預期之內。雖然過去逾百年未有超大型地震，但孟加拉長期處於脆弱狀態。」

