新軸心聯盟？｜法媒指「特朗普-普京軸心」威脅全歐洲 等同於要求烏克蘭投降

法國《世界報》（Le Monde）21日報道，近期美俄密談流出的和平方案明顯傾向俄羅斯，讓烏克蘭與歐洲再度承受巨大壓力，報道呼籲歐洲各國必須堅持拒絕任何「被迫接受」的解決方案，否則等同於要求烏克蘭投降。

西方領導人急討論和平計劃

各國領導人對美國提出的結束俄烏戰爭計畫表示擔憂，稱該計畫草案「只是一個基礎，還需要進一步完善」。

媒體19日率先披露的俄烏「28點和平計畫」，由美國總統特朗普的特使與俄羅斯總統普京的代表私下協商，內容包括烏克蘭領土讓步、限縮軍隊與武器、承諾不加入北約，並禁止北約在烏克蘭部署部隊。整份方案明顯迎合俄方主張，目標是結束近4年的烏俄戰爭。

特朗普繞過機制接觸普京

這已是特朗普重返白宮後，第4次在未告知基輔與歐洲盟友的情況下，試圖繞過多邊機制與普京直接對話。特朗普在烏克蘭問題上的立場反覆，而華府與莫斯科每次私下接觸，都讓烏克蘭與歐洲陷入被動。

《世界報》指出，美俄每次出現這類秘密接觸，烏克蘭總統澤連斯基與歐洲領袖總是事後才被通知，被迫加緊外交行動試圖挽回局勢，今次更突顯美國政府的突然轉向，明明不久前華府才剛制裁2間大型俄羅斯石油企業。

和平條款需歐盟和北約同意

外界普遍認為，俄方選在此時施壓，是因為澤連斯基政府正因能源貪污醜聞而陷入前所未有的政治困境，已經有2名部長因此下台。

白宮則稱此案是「對俄羅斯與烏克蘭都好的方案」，並建議由特朗普擔任「和平委員會」主席，仿效處理加沙問題的模式來監督執行。澤連斯基21日表示，願意與特朗普討論這項計畫。

世界各國領導人周六表示，美國提出的烏克蘭和平計畫需要「進一步改善」，他們正努力尋求對該提議的協調應對措施。他們在聲明中，對「擬議的對烏克蘭武裝部隊的限制」表示擔憂，並重申：「與歐盟和北約相關的條款的實施，分別需要歐盟和北約成員國的同意。」