美國西岸洛杉磯港一艘載有化學物的貨櫃輪，在當地周五（21日）晚間發生大火並爆炸，失火船隻的船員均已撤離。洛杉磯港7個碼頭已有4個停運，周邊公路也暫時封閉。洛杉磯市長午夜針對港口周邊社區發布「就地避難令」（shelter-in-place order），呼籲民眾緊閉門窗，以防接觸到外洩的危險物品。

洛杉磯港化學品貨輪爆炸，市長下令「就地避難」。 美聯社

外媒引述洛杉磯消防局說明，一艘停靠在洛杉磯港的貨輪「亨利哈德遜1號」（One Henry Hudson）突然冒出火舌，起火點似乎在甲板下方，懷疑是電氣火災。當地周五晚6時38分（香港時間周六上午10時38分）左右，火勢蔓延至多層船艙，將近8時，甲板中央區域發生爆炸。火災與爆炸導致貨輪電力中斷，照明、起重機均無法使用。全船23名船員安全撤離，無人受傷。但目前未能確定火災發生的確切原因。

洛杉磯港是北美最繁忙的港口。消防局派出至少128名消防員投入救災，人力持續增援中，港口多處卸貨區均已發現危險物質，消防員使用自給式呼吸器、身穿防護服救火。海上救援隊持續由外部冷卻船體，並嚴禁任何人員進入甲板下方。美國廣播公司（ABC）畫面顯示，消防船隻朝船體兩側與甲板上方燃燒的貨櫃噴灑水柱。

「亨利哈德遜1號」全長336公尺，懸掛巴拿馬國旗，船籍資料顯示船東為設於日本愛媛縣今治市的福神汽船株式會社，美聯社稱營運商為總部位於新加坡的One Ocean Express。這艘貨輪周三（19日）抵達洛杉磯港，上一個停靠國/日是家是日本，先後停泊於神戶、名古屋、東京。營運商暫未回應。