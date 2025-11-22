解碼追兇｜韓劇《Signal》 原型兇殺案告破 負責警：終卸下心頭大石

南韓知名懸案「新亭洞連環殺人案」因被改編成韓劇《Signal》（《解碼追兇》）而廣為人知，事隔20年，韓警宣布經對照DNA找到真兇，但真兇10年前已死於癌症。案件真相大白，卻無法追究刑責，當年負責偵辦此案的警官表示：「感覺壓在心頭的一塊大石頭終於卸下了，哪怕只是一點點。」

受害人被性侵勒斃 屍體被米袋包裹棄街

2005年6月及11月，首爾新亭洞住宅區先後發生2宗性侵殺人棄屍案，20多歲與40多歲的女受害人遭勒頸窒息，頭戴黑色塑膠袋，被綁在米袋或草蓆裏。警方一度成立40人專案小組，但查了8年仍未能鎖定兇手，2013年將案件列為「未破懸案」。

2005年6月，首爾新亭洞一條小巷內發現用米袋包裏的女性屍體。 首爾地方警察廳地方調查小組

當年警方大規模調查，始終未能鎖定疑兇。 首爾地方警察廳地方調查小組

後來首爾地方警察廳於2016年成立冷案調查組，重新檢視此案。隨着DNA分析技術發展，警方在2016年和2020年兩次委託國立科學搜查研究院重新鑒定證據，結果在2案證物上找到相同的DNA，確定為同一疑犯所為。考慮到犯罪手法、犯罪時間、職業等，警方選定了231,897名調查對象，抽絲剝繭後，將焦點放在當時管理現場大樓的一名管理員鄭某，犯罪當時60餘歲。

疑兇早於2015年病死 未能受法律制裁

但此人早在2015年就因疾病死亡，且已火化沒留下骸骨。警方走訪40多間醫院，終於找到其生前留下的樣本，經鑒定證實DNA與兇案的證據一致。

韓聯社電話訪問到當初負責此案的刑警尹敬熙，他還有1年多就退休。他語帶哽咽地說，可以在退休前確認兇手是誰，心中的重擔有稍微放下一些。他也說，對真兇死亡的消息有些遺憾，「無法讓他接受法律制裁，也有些真相沒辦法被揭露」。