江湖最後一個大嫂｜越南美女供述Telegram買槍、提前租車踩點 闖柬埔寨法院劫囚救夫

11月18日發生柬埔寨柴楨省初級法院發生「劫囚案」，一名越南女子試圖劫走即將受審的囚犯，事後涉案女子被捕，因其清秀樣貌而受關注，被網民為「江湖最後一個大嫂」。針對此案，當地警方在訊問中獲取關鍵口供，作為劫囚主謀的越南籍阮姓女子詳細交代了為「救夫」所作的周密準備，包括租車、購買槍械、踩點並實施脫逃行動。

該案引發巨大關注，尤其是在中文社交平台上迅速爆紅。不少網民將其解讀為「為愛奮不顧身」，甚至稱她為「江湖最後一個大嫂」、「東南亞第一深情」。

《柬中時報》引述從警方消息，阮姓女子的丈夫龐萬寶（29歲）正是當天被押往法院受審的其中一人。他因涉毒品販運及非法禁錮等罪名，於今年1月20日被捕，隨後被法院羈押候審。

阮姓女子向警方供述，她早在11月14日便向一名柬埔寨男子租下一輛黑色汽車，用作為實施劫囚行動的交通工具。

11月16日，她通過Telegram與一名身份不明的男子聯繫，在柴楨省巴域市以1500美元（約11680港元）購買了一把K54手槍。

17日，她駕車前往柴楨市，在河邊一間旅館入住一晚，目的在於靠近法院並觀察周邊環境，為次日行動做最後準備。

案發當天（11月18日）上午，她將汽車停在法院前方，然後徒步進入法院範圍內，伺機等待押解丈夫的警車抵達。當發現丈夫被押送至法院時，她立即將K54短槍遞給丈夫，示意其用槍威脅押解警員，以便脫逃。隨後，她與丈夫及其他5名在押人員一起登車逃離。

被捕後，阮姓女子向警方供認其藏匿槍械的位置，並在事發翌日（19日）帶警前往位於林區的藏匿點，警方當場找到一把K54手槍及彈匣（內含7發子彈）。

目前，7名涉案嫌疑人均被移送柴楨省初級法院處理，他們均為越南籍。