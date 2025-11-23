一周內第2宗校園綁架案 尼日利亞315名師生遭槍手擄走

西非國家尼日利亞中部一所天主教學校遭槍手闖入，校內303名學生與12名教師被擄走，這是一周內第2宗明目張膽的校園綁架案。自從美國總統特朗普威脅若尼日利亞不嚴厲打擊殺害基督徒事件，將採取快速軍事行動後，尼日利亞的安全狀況便受到高度關注。

尼日利亞基督教協會發言人昨日（22日）證實，事發於尼日州聖瑪麗學校（St Mary's School），綁匪在宿舍大樓停留約三個小時，擄走303名年齡介乎8歲到18歲之間的學生，人數幾乎佔該校629名學生幾乎一半。

特朗普曾威脅對尼日利亞動武

尼日利亞是非洲人口最多的國家，隨著國內安全疑慮升高，鄰近的卡齊納州與高原州有關當局已下令所有學校暫時停課，國家教育部也下令關閉全國47所寄宿制中學，以策安全。自從美國總統特朗普（Donald Trump）威脅要對尼日利亞採取軍事行動，以回應他所謂的激進伊斯蘭分子殺害基督徒的行為以來，該國西部發生了兩宗綁架事件和一宗教堂襲擊事件，造成兩人死亡，數十人被綁架。

尼日州政府關閉許多學校，總統提努布（Bola Tiubu）也取消外訪行程，不會前往南非約翰內斯堡參加20國集團（G20）峰會，以處理這場危機。在此之前，槍手曾於17日闖入西北部凱比州一所中學，綁架25名女生。

博科聖地2014年擄300女生轟動一時

2014年，博科聖地（Boko Haram）武裝分子在波諾州奇博克綁架近300名女生，其中一些女生遭囚禁數年，尼日利亞至今仍餘悸猶存。

聖瑪麗學校位於尼日州阿格瓦拉地區的帕皮里。當地天主教會在聲明中說，槍手於凌晨1點到3點之間闖入學校，綁走學生、教師以及一名遭射傷的警衛。

部分學生逃脫 軍警搜森林

基督教協會在聲明中說：「一些學生已經逃脫，由於學校必須關閉，家長開始來學校接回小孩。」基督教協會表示，遭綁人數為315人。尼日州政府表示，該校無視政府的指示，沒有因為「被攻擊可能性極高」而關閉寄宿學校。

一名不願具名的聯合國消息人士透露，聖瑪麗中學的學生可能已被帶到鄰近卡杜納州的伯寧瓜里區森林，幫派份子在該區域設有營地。外界預計，策劃綁架的幫派份子主要是謀財，但也有跡象顯示他們日漸政治化，或與東北部聖戰士聯盟有聯繫。

尼日州警方表示，戰術部隊與軍方正在協力尋找這些學生，安全部門正在森林徹底搜索，以期營救遭綁走學生。