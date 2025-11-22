與特朗普決裂 MAGA派旗手格林突宣布辭任眾議員 或影響中期選舉

美國國會共和黨眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）周五突然宣布辭去國會議員職務，將於明年1月初生效。格林是具有高度影響力的極右派「讓美國再次偉大」（MAGA）旗手，曾是總統特朗普的堅定盟友，不過早前與特朗普決裂，特朗普已撤回對她的支持。格林此一驚人之舉是「讓美國再次偉大」陣營走向分裂的最明顯跡象，可能影響明年中期選舉的形勢。而特朗普則形容格林宣布辭任議員是大好消息。

特朗普：大好消息

格林2020年在喬治亞州當選聯邦眾議員，並在2024年選舉中以超過64%得票率連任。她辭任眾議員，將會收窄共和黨和民主黨在眾議院席位的差距至218比213。她在網上發放的長逾10分鐘的影片中表示，她「一直被華盛頓特區所鄙視，從未融入其中」。

相關新聞：

MAGA內訌 特朗普直斥前鐵粉議員「叛徒」

不想忍受總統發起仇恨選戰

格林指，她不希望支持者與家人，必須忍受「由我們曾共同奮戰支持的總統發起、充滿傷害與仇恨的初選挑戰，雖然我奮戰並贏得自己的選舉，但共和黨很可能在中期選舉失利。」

她說：「我將會回到我所愛的人身邊，讓生活如常，並迎接新的道路。我離任的最後一天將會是2026年1月5日。」

在格林辭職的消息傳出後，特朗普形容這對國家來說是好消息，非常棒。特朗普被傳媒問及格林是否事先告知他時說：「不，沒關係，你知道的，但我覺得很棒。我覺得她應該感到高興。」

遭斥為叛徒 格林：正受威脅

51歲的格林在2020年展開政治生涯後，一直與特朗普關係密切，並成為特朗普MAGA運動的旗手。不過，她近日批評特朗普並未聚焦於他曾承諾要落實的「美國優先」政策，反而過度投入外交議題，她又積極支持公開已故富商淫媒愛斯坦案的所有文件，引發特朗普一再發文對她冷嘲熱諷，斥責她是「叛徒」，更揚言撤回對她的所有支持，不會支持她連任。

格林認為，她正遭受一波又一波的威脅。

格林表示：「為那些14歲時遭強姦、販賣，為權貴利用的美國女性挺身而出，不應讓我被曾效命的美國總統稱為叛徒且身受威脅。」

