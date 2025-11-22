環球小姐 | 挪威佳麗奇招吸睛 一身三文魚裝成全球焦點

第74屆環球小姐決賽周五在泰國曼谷落幕，由曾被當眾斥為「笨蛋」的墨西哥佳麗法蒂瑪.博什摘得后冠。預賽時，19歲的挪威小姐勒德蘭（Leonora Lysglimt-Rødland）憑著大膽又有創意的三文魚裝成功吸引全球目光，迅速在社交媒體爆紅，也讓她脫穎而出，闖入決賽。

今次環姐賽事賽前爆出不少風波，包括2名評判突然宣布退出，其中一人更指這次選美存在舞弊。而奪得后冠的博什亦曾遭賽事副主席兼總監納瓦特當眾斥責，指她未依規定參與贊助商拍攝活動，並要求她「起立解釋」，更一度辱罵對方為「笨蛋」，引發現場混亂，導致多名佳麗一同離場以示抗議。

挪威小姐勒德蘭一身三文魚裝驚艷全球觀眾。法新社

這身三文魚裝的魚頭可以拆開。X@banderaphl

當勒德蘭走到伸展台前，她「打開」魚肚，露出三文魚骨跟魚肉，展現三文魚全身。X@robinsonishyde

墨西哥佳麗法蒂瑪.博什摘得環姐后冠。美聯社

向挪威海洋文化致敬

除了博什成為焦點外，挪威佳麗勒德蘭的三文魚裝也成為熱話。她以銀色和粉紅色為主色調，帶有魚鱗、魚鰭及模擬三文魚頭部結構的服裝，是為了致敬挪威的海洋文化。挪威是全球最大的三文魚出口國之一，這套服裝象徵著該國在經濟上的自豪與深厚的漁業傳統。

當勒德蘭走到伸展台尾端時，突然將外層服裝掀開，露出一套以三文魚內層為靈感的半透明連身衣，瞬間讓現場觀眾歡聲雷動，引發全球社交平台瘋傳。她也因這項創意脫穎而出，闖入決賽。

遺傳性疾病倡導者

據選美網站PAGEANT Circle指出，勒德蘭出身於奧斯陸，今年8月被加冕為挪威小姐，是挪威的政治人物，曾任職挪威選擇聯盟。她也是體操中舞棒的表演者，該藝術技巧融合了舞蹈、協調性和雜技。

此外，她還是遺傳性出血性血管擴張症（Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia，HHT）的倡導者，這是一種遺傳性出血性疾病，已經影響了她的家族好幾代。