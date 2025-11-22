京都驚現白烏鴉 吸引300萬人「朝聖」 網民︰神明使者降臨
更新時間：16:23 2025-11-22 HKT
發佈時間：11:59 2025-11-22 HKT
發佈時間：11:59 2025-11-22 HKT
日本京都早前出現罕見一幕，一隻全身雪白烏鴉現身京都市動物園外的電線上，不斷啼叫與張望。園方將影片分享到IG與X平台後，短短時間內吸引超過300萬人「朝聖」，日本網上更掀起熱議，不少人驚呼這是「神明使者降臨」，象徵著古老傳說中的吉兆再度現身人間。
出現機率只有3萬分之1
京都市動物園在11月17日把影片上傳，指出白色烏鴉並非完全罕見，但在野外幾乎3萬分之1的機率才會出現。這次被飼育員發現的烏鴉，全身羽毛呈現乾淨的白色，但眼睛與鳥喙仍保持黑色，因此判斷是「部分白化」的白變種，而不是完全白化症的鳥類。由於毛色十分顯眼，白色烏鴉往往生存風險較高，也讓這段影片更加珍貴。
影片曝光後，立即成為網上熱話，不少日本網民驚呼「太美了」、「一定是神明的使者」、「原來白色烏鴉真的存在」、「這是我第一次見到白烏鴉」、「長這麼漂亮，希望牠平安長大」。
網民認為帶來吉兆
也有網民指出，日本目前仍有許多信仰神道教的地區，將白色烏鴉視為能帶來吉兆的神聖瑞獸，若能遇到白色烏鴉，堪稱是超級幸運的奇蹟。
園方目前尚未公布牠是否仍在附近出沒，但提醒民眾若遇見牠，不要驚擾，以免造成不必要的壓力。
最Hit