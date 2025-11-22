Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

加拿大熊出沒 | 灰熊襲郊遊師生 釀11傷2命危

更新時間：11:24 2025-11-22 HKT
發佈時間：11:24 2025-11-22 HKT

加拿大西部卑詩省貝拉庫拉（Bella Coola）發生灰熊襲人事件，約20名師生在郊外步道上遭突然竄出的灰熊襲擊，造成2人命危、2人重傷，另有7名傷者在現場接受治療。至於傷人灰熊已逃去無蹤，當局正加緊搜捕。

涉事學校停課 警配槍巡邏

遇襲師生來自努哈爾克族（Nuxalk）原住民所營運的阿克薩爾克塔學校（Acwsalcta School）。10歲學童的母親斯庫納（Veronica Schooner）透露，在遭遇灰熊襲擊時有不少人出手抵擋，其中1名男老師狀況最嚴重，由直升機空運送院救治。如今仍有4人在醫院治療。

日本熊出沒 | 今年恐不冬眠 近200人遇襲13死 獵人驚訝：完全沒脂肪

加拿大有灰熊襲擊師生。美聯社
加拿大有灰熊襲擊師生。美聯社
卑詩省政府正搜捕傷人灰熊。路透社
卑詩省政府正搜捕傷人灰熊。路透社
涉事的阿克薩爾克塔學校停課。YouTube
涉事的阿克薩爾克塔學校停課。YouTube

斯庫納說，她的兒子當時離熊非常近，甚至碰到了熊毛，在老師們抵抗灰熊時，使用防熊噴霧反擊，有一些學生被防熊噴霧噴灑到。阿克薩爾克塔學校已於21日停課，並提供心理輔導，當地警方則呼籲民眾遠離步道，警員則配槍巡邏。

設陷阱搜捕灰熊

卑詩省保育服務局范達姆（Kevin Van Damme）督察表示：「在我34年工作經驗中，從未見過如此大規模的（熊襲）事件。」卑詩省衞生服務局在聲明中說，傷者中有2人危殆，2人情況嚴重。當局沒有透露住院人員年齡，理由是家屬要求保護私隱，但據報傷者包括9歲及10歲學童。

事發於Old Trail區域，自然資源保護官員已在當地設置陷阱，並詢問目擊者以追蹤這頭熊的蹤跡。

范達姆指出，隨著冬季來臨，灰熊與人類的衝突可能增加，牠們正試圖累積足夠的脂肪儲備來冬眠。
 

