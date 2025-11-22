俄烏戰爭 | 普京：美版終戰方案可為和平奠基 警告若烏拒絕將擴大攻勢

俄羅斯總統普京指出，美國提出的方案可能為烏克蘭和平協議「奠定基礎」，這是他首次證實莫斯科已自美方收到這項終戰計劃。普京同時警告，若烏克蘭拒絕這項提案，俄羅斯將進一步擴大攻勢，奪取更多領土。

普京與聯邦安全會議常務委員開會時說，俄方已通過與美國政府現有溝通渠道收到該方案的文本。普京表示：「我認為這項計畫可能為最終和平協議奠定基礎。」他指的是華府提出的28點方案。這項方案納入莫斯科許多核心訴求，已在烏克蘭與歐洲引發疑慮。

普京與聯邦安全會議常務委員進行視像會議。美聯社

普京首次證實莫斯科已自美方收到終戰計劃。美聯社

普京警告若烏拒絕和平方案，將擴大攻勢。美聯社

普京表示，俄方已準備好進行和平談判，這需要對28點新計劃的所有細節進行實質性討論，但美方尚未就該方案具體內容與俄方討論。在他看來，美方尚未爭取到烏方同意該方案，且烏方對該方案持反對態度。

斥烏歐仍抱俄戰敗幻想

普京說：「顯然，烏克蘭及其歐洲盟友仍抱有幻想，妄圖在戰場上讓俄羅斯遭受戰略性失敗。」

他警告，如果烏方拒絕討論28點新計劃，那麼俄軍必然會在其他關鍵前線地區，重演拿下庫皮揚斯克的那一幕。

俄羅斯軍方20日宣布控制烏軍在哈爾科夫州的重要據點庫皮揚斯克市。

普京表示，在俄美領導人安克雷奇會晤前，雙方已就美國總統特朗普提出的烏克蘭和平方案進行討論。在安克雷奇會談期間，俄羅斯已同意在烏克蘭問題解決方案上展現靈活性。但在會談後美方似乎有所停滯，此舉與烏方拒絕接受有關。他認為，這正是新版本，即28點新計劃提出的緣由。

俄控制烏逾19%領土

俄羅斯控制的烏克蘭領土略超過19%，約11萬5500平方公里，較2年前增加1個百分點。

莫斯科希望控制整個頓巴斯，包括頓涅茨克和盧甘斯克，以及整個赫爾松和扎波羅熱。

