對手變盟友 | 特朗普白宮晤紐約準市長 氣氛融洽承諾合作打擊犯罪

美國總統特朗普周五在白宮橢圓形辦公室會晤到訪的紐約市長當選人馬姆達尼（Zohran Mamdani），兩人會面氣氛融洽，承諾擱置分歧，共商紐約市未來，合作解決全國最大城市的犯罪問題。2人今次「相見歡」，令彼此數月以來的互相攻訐煙消雲散。

高舉左派理念的馬姆達尼本月初從無人知曉成為家喻戶曉，他在紐約市長選戰中曾與特朗普展開激烈罵戰，將共和黨籍的特朗普總統比喻為「剝削房客的惡房東」。

相關新聞：

共和黨敗北三場地方選舉 馬姆達尼膺紐約市長下戰書 特朗普：現在就開始吧

兩人會面氣氛融洽。路透社

兩人承諾合作解決全國最大城市的犯罪問題。路透社

兩人今次在白宮會面備受傳媒關注。路透社

34歲的馬姆達尼與79歲的特朗普皆來自紐約市皇后區，同是政壇高。美聯社

互相攻訐已煙消雲散

華盛頓觀察家們原以為今次這場白宮會面應會「火花四射」，事緣馬姆達尼自稱民主社會主義者，特朗普卻形容對方為激進左派瘋子及共產主義者，更暗示應將這名烏干達出生的紐約人驅逐出境。

然而，2人在橢圓形辦公室的會面出乎意料氣氛融洽。特朗普笑容滿面地讚揚馬姆達尼的歷史性勝利，並誇他是「真正希望紐約再次偉大的人」。

馬姆達尼則以「富有成效」形容今次會面，並談到彼此對於美國金融中心與最大城市紐約的「共同欣賞與熱愛」。

特朗普：考慮搬回紐約

特朗普表示，他樂於擱置黨派分歧，「馬姆達尼做得越好，我就越快樂」。

有記者問特朗普是否會考慮搬回出生地，由馬姆達尼掌管。特朗普說：「會，我願意，尤其是在會面之後。」

34歲的馬姆達尼與79歲的特朗普皆來自紐約市皇后區，同是政壇高手，但風格截然不同。特朗普以誇張的言辭與抱怨為賣點，馬姆達尼則強調經濟負擔能力與社會包容。他們今次會面曾被視為意識形態、不同世代和個人恩怨的碰撞，而非僅僅是一場禮貌性拜訪。

馬姆達尼：期待與特朗普合作

前往橢圓形辦公室拜會特朗普往往會遭到埋伏，烏克蘭總統澤連斯基就深嘗苦果，他曾在白宮遭到特朗普與副總統萬斯公開訓斥。

政治分析家曾警告特朗普和馬姆達尼的會面，恐會重蹈澤連斯基覆轍。事緣數周以來，2人唇槍舌劍，特朗普威脅要讓這名政壇新星未來的日子不好過。

不過，特朗普最終展現對於馬姆達尼的支持。他甚至告訴記者，這位年輕的政治家稱他為「暴君」也「沒關係」。特朗普態度和緩地說，「我被罵得比暴君還難聽，所以這不算什麼侮辱，也許我們開始合作之後，他會改變主意。」

盼成為真正偉大市長

馬姆達尼則指出，許多紐約人在2024年總統大選中支持特朗普，「正是因為他關注生活成本問題，我期待與他合作，將生活成本變得可以負擔」。

特朗普先前除嘲笑馬姆達尼的南亞裔名字外，還威脅要刪減聯邦撥款，甚至動用國民警衛軍，他曾用這套方法對付其他民主黨執政的城市。

不過2人今次會晤完全沒有以往互相放話的狠勁，相反特朗普希望馬姆達尼能成為「一位真正偉大的市長」。