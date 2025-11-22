恐怖惡作劇  土耳其15歲木工學徒遭同事脫褲注入高壓氣致爆腸亡

土耳其尚勒烏爾法省博佐瓦鎮近日爆出駭人職場悲劇，一名年僅15歲的木工學徒肯迪爾奇（Muhammed Kendirci）遭同事以所謂「惡作劇」方式殘酷對待，遭高壓氣體由肛門注入體內，引致腸道爆裂。少年經搶救5日後，於本月19日傷重不治，事件震驚當地。

專家：壓縮空氣可瞬間致命

當地媒體報道，事發時肯迪爾奇遭兩名同事「伏擊」，其中一人阿克索伊（Habib Aksoy）先將他制伏並綁住雙手，再強行脫去褲子，另一人則把木工坊內使用的壓縮機氣管，對準其肛門噴射高壓氣體，造成致命內傷。救護人員到場時他已命危，先後被送往多家醫院搶救，最終於大學醫院加護病房不治。

醫生指出，少年腸道撕裂、內臟嚴重受創，傷勢「災難性」，最終難以挽回。死者家屬悲痛欲絕，要求徹查真相。

警方事後拘捕涉案者阿克索伊，他最初獲准司法監管，但在檢察官上訴後決定被推翻，現已還押候審，等待正式審訊。

全球曾多次發生類似慘案

這並非首次發生同類悲劇。巴西曾有17歲洗車工人韋斯納·達席爾瓦（Wesner Moreira da Silva）遭同事以高壓氣管從後方噴射，最終腸道爆裂死亡，兩名涉案男子被判監12年。印度亦在2023年發生一宗16歲男孩遭工友用壓縮氣軟管插入直腸致死的案件。

專家警告，高壓空氣能在瞬間撕裂人體內臟，造成致命內出血，絕非「講玩」。

土耳其司法部表示，將嚴懲涉案人士，並檢視工坊安全管理制度，以免悲劇再度發生。