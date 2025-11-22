史上最貴漫畫 | 超人1939年首期漫畫拍賣 逾7000萬天價成交刷新紀錄

一本於1939年出版的《超人》第一期（Superman #1）初版漫畫，被譽為漫畫收藏界極品，日前以912萬美元（7080萬港元）拍賣價成交，成為史上最貴的漫畫書，比先前的漫畫拍賣最高成交紀錄，還要多出超過300萬美元（2329萬港元）。

美國全國廣播公司新聞網（NBC News）報道，這本漫畫周四（20日）以912萬美元成交，刷新漫畫的最高成交紀錄。

3兄弟亡母遺物 去年聖誕發現

負責拍賣的傳統拍賣公司（Heritage Auctions）指出，《超人》第一期為「漫畫收藏的極品」。

這本珍貴漫畫是美國加州北部一個家庭的3兄弟於去年聖誕節，在母親去世後清理遺物時發現，位置是在三藩市房子閣樓的一個箱子內。

保存良好 獲9分鑒定

這本漫畫能高價售出，也是因為保存狀況相當良好，漫畫書況認證機構「鑒定保證公司」（Certified Guaranty Company）對它給出評價9分，而最高分為10分。