史上最貴漫畫 | 超人1939年首期漫畫拍賣 逾7000萬天價成交刷新紀錄

即時國際
更新時間：16:14 2025-11-22 HKT
發佈時間：09:11 2025-11-22 HKT

一本於1939年出版的《超人》第一期（Superman #1）初版漫畫，被譽為漫畫收藏界極品，日前以912萬美元（7080萬港元）拍賣價成交，成為史上最貴的漫畫書，比先前的漫畫拍賣最高成交紀錄，還要多出超過300萬美元（2329萬港元）。

美國全國廣播公司新聞網（NBC News）報道，這本漫畫周四（20日）以912萬美元成交，刷新漫畫的最高成交紀錄。

相關新聞：
美3兄弟亡母遺物發現86年前首期《超人》漫畫 估值逾$4,600萬天價

漫畫書況認證機構給予這本漫畫9分評分。HeritageAuctions
漫畫書況認證機構給予這本漫畫9分評分。HeritageAuctions
《超人》第一期為「漫畫收藏的極品」。美聯社
《超人》第一期為「漫畫收藏的極品」。美聯社

3兄弟亡母遺物 去年聖誕發現

負責拍賣的傳統拍賣公司（Heritage Auctions）指出，《超人》第一期為「漫畫收藏的極品」。

這本珍貴漫畫是美國加州北部一個家庭的3兄弟於去年聖誕節，在母親去世後清理遺物時發現，位置是在三藩市房子閣樓的一個箱子內。

保存良好 獲9分鑒定

這本漫畫能高價售出，也是因為保存狀況相當良好，漫畫書況認證機構「鑒定保證公司」（Certified Guaranty Company）對它給出評價9分，而最高分為10分。

