中美關係緩和 美擬放行輝達H200晶片輸華

路透社引述多名知情人士報道，由於中美關係趨於緩和，特朗普政府正考慮批准輝達（Nvidia）向中國銷售H200人工智能（AI）晶片，這可能為美國先進技術對中國輸出帶來新的可能性。根據華盛頓自2022年起實施的出口管制，相關晶片出口到中國必須獲得許可證批准。如果允許出口，將成為這家全球市值最高公司的重大勝利。

性能是H20晶片2倍

H200晶片比其前代的H100擁有更多內存空間，能夠更快速處理資料，性能是H20晶片的2倍，具備更強效能，能用來訓練大型語言模型、生成文字圖片或進行各類預測。

傳美考慮放行輝達AI晶片輸華。路透社

輝達行政總裁黃仁勳早前獲邀到白宮，與特朗普及到訪的沙特阿拉伯王儲小薩勒曼同場。法新社

黃仁勳一直積極游說特朗普政府，要求放寬出口AI晶片限制。美聯社

據悉特朗普團隊近日已就向中國出口H200晶片展開內部討論。由於該議題高度敏感，他們要求匿名。消息人士指出，負責美國出口管制的商務部正在審查禁止相關晶片銷往中國的政策，但也強調，計劃仍可能有變。白宮與商務部暫時未有評論。但白宮再次強調，政府會確保美國科技領導地位不受威脅，也會維持國安優先。

預示美對華政策將更友善

路透社形容，美國總統特朗普與中國國家主席習近平上月在南韓釜山達成貿易和科技戰停戰協議後，兩國關係出現緩和跡象，而出口H200晶片可能性預示美國的對華政策將會更友善。

然而，華府對中國的強硬派擔憂，更先進的AI晶片若出口至中國，恐協助中國大幅提升軍力，這正是前拜登政府對這類出口設限的主要原因。

輝達並未正面回應審查細節，但坦言現行規範讓公司無法在中國推出具競爭力的AI資料中心晶片，導致龐大的市場被其他快速崛起的國際對手瓜分。

黃仁勳一直游說放寬出口限制

輝達行政總裁黃仁勳一直積極游說特朗普政府，要求放寬出口限制。該公司表示，這些限制令其被迫退出全球最大的半導體市場。如果H200晶片獲准出口，意味著美國大幅放鬆旨在遏制中國人工智能實力的貿易管控措施。

這一舉措也可能為了滿足北京方面的核心訴求之一。中方此前多次抗議華盛頓對先進晶片及其製造設備實施出口限制。

值得注意的是，黃仁勳日前獲邀至白宮，與到訪的沙特阿拉伯王儲小薩勒曼同場。特朗普曾公開形容黃仁勳是個「很棒的人（great guy）」，也讓外界更加關注美方是否會在晶片輸中政策上進一步放寬。

