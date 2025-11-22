Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美版俄烏終戰計劃｜特朗普威脅烏克蘭「感恩節前點頭」 否則失美支持

即時國際
更新時間：06:17 2025-11-22 HKT
發佈時間：06:17 2025-11-22 HKT

美國總統特朗普連日高調推動華府提出的烏俄和平方案，並於本周明言，烏克蘭總統澤連斯基「必須批准」該方案，否則基輔恐失去美國支持。美媒周五（11月21日）更引述消息稱，白宮正向烏方施壓，要其在感恩節前（11月28日）簽署協議。

澤連斯基罕見深夜發聲：烏克蘭面臨戰時以來最艱難時刻

特朗普向霍士新聞電台表示，下周四是「合適」的共識期限。他說：「我有過很多最後期限……但我們認為周四是合適的時間。」他並警告，烏軍正持續失地，「將在短時間內落敗」。他其後在白宮向記者表示，澤連斯基必須批准計劃，認為對方在某個時候，「總要同意一些一直不接受的事情」。

美國總統特朗普連日高調推動華府提出的烏俄和平方案，並於本周明言，烏克蘭總統澤連斯基「必須批准」該方案，否則基輔恐失去美國支持。美聯社
美國總統特朗普連日高調推動華府提出的烏俄和平方案，並於本周明言，烏克蘭總統澤連斯基「必須批准」該方案，否則基輔恐失去美國支持。美聯社
俄羅斯總統普京周五透露，莫斯科手上已持有特朗普的和平計劃文本，並指「可能成為烏克蘭最終解決方案的基礎」。法新社
俄羅斯總統普京周五透露，莫斯科手上已持有特朗普的和平計劃文本，並指「可能成為烏克蘭最終解決方案的基礎」。法新社
澤連斯基向全國發表重要談話，稱目前是烏克蘭「最困難的時刻之一」。烏總統辦公室
澤連斯基向全國發表重要談話，稱目前是烏克蘭「最困難的時刻之一」。烏總統辦公室

美方28點和平方案曝光　烏官員：與俄方要求如出一轍

據烏克蘭官員披露，美國新提出的28點和平框架，多項內容與莫斯科長年立場極其接近，包括：

  • 烏克蘭需作出領土讓步，放棄東部頓巴斯領土；
  • 限制烏軍人數在60萬以內；
  • 不得加入北約。

據報如果烏方不同意方案，華府會停止向基輔供應武器和分享情報，此舉在基輔方面引起強烈不安。特朗普則指責烏克蘭行動「太慢」，並形容戰況「慘烈」，聲稱俄烏雙方每周損失約「六、七千名士兵」，上月更有「二萬五千人陣亡」，稱自二戰以來未見。

面對突如其來的外交壓力，澤連斯基向全國發表重要談話，稱目前是烏克蘭「最困難的時刻之一」。他未直接點名美方方案，但語氣沉重地警告：「烏克蘭或將面臨極其困難的選擇——要麼失去尊嚴，要麼冒着失去關鍵伙伴的風險。要麼接受28項艱難條款，要麼迎來最嚴酷的冬天。」

他說，烏方將在「國家利益」的基礎上，與華府保持冷靜、建設性的對話，強調不會出賣烏克蘭利益，他會提出替代方案。

普京：俄方已收到特朗普方案文本　料可作最終協議基礎

俄羅斯總統普京周五透露，莫斯科手上已持有特朗普的和平計劃文本，並指「可能成為烏克蘭最終解決方案的基礎」。

此言令外界懷疑，美國方案是否已在未與基輔充分協調下，先向莫斯科遞交。

分析：美烏關係面臨開戰以來最大壓力

特朗普政府的新方案，加上「感恩節最後期限」，被視為美國首次明確向烏克蘭施壓，要求其在戰場之外作重大政治讓步。

歐美外交圈普遍認為，烏克蘭正陷於兩難：

  1. 拒絕方案可能失去美國軍援與外交支持；
  2. 接受方案意味着烏克蘭需吞下領土喪失與國家尊嚴受損。

隨着冬季能源設施再受俄軍猛烈攻擊，基輔政府正迎來開戰以來最複雜、最危險的抉擇時刻。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
8小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
12小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
19小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
15小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前