美版俄烏終戰計劃｜特朗普威脅烏克蘭「感恩節前點頭」 否則失美支持

美國總統特朗普連日高調推動華府提出的烏俄和平方案，並於本周明言，烏克蘭總統澤連斯基「必須批准」該方案，否則基輔恐失去美國支持。美媒周五（11月21日）更引述消息稱，白宮正向烏方施壓，要其在感恩節前（11月28日）簽署協議。

澤連斯基罕見深夜發聲：烏克蘭面臨戰時以來最艱難時刻

特朗普向霍士新聞電台表示，下周四是「合適」的共識期限。他說：「我有過很多最後期限……但我們認為周四是合適的時間。」他並警告，烏軍正持續失地，「將在短時間內落敗」。他其後在白宮向記者表示，澤連斯基必須批准計劃，認為對方在某個時候，「總要同意一些一直不接受的事情」。

美國總統特朗普連日高調推動華府提出的烏俄和平方案，並於本周明言，烏克蘭總統澤連斯基「必須批准」該方案，否則基輔恐失去美國支持。美聯社

俄羅斯總統普京周五透露，莫斯科手上已持有特朗普的和平計劃文本，並指「可能成為烏克蘭最終解決方案的基礎」。法新社

澤連斯基向全國發表重要談話，稱目前是烏克蘭「最困難的時刻之一」。烏總統辦公室

美方28點和平方案曝光 烏官員：與俄方要求如出一轍

據烏克蘭官員披露，美國新提出的28點和平框架，多項內容與莫斯科長年立場極其接近，包括：

烏克蘭需作出領土讓步，放棄東部頓巴斯領土；

限制烏軍人數在60萬以內；

不得加入北約。

據報如果烏方不同意方案，華府會停止向基輔供應武器和分享情報，此舉在基輔方面引起強烈不安。特朗普則指責烏克蘭行動「太慢」，並形容戰況「慘烈」，聲稱俄烏雙方每周損失約「六、七千名士兵」，上月更有「二萬五千人陣亡」，稱自二戰以來未見。

面對突如其來的外交壓力，澤連斯基向全國發表重要談話，稱目前是烏克蘭「最困難的時刻之一」。他未直接點名美方方案，但語氣沉重地警告：「烏克蘭或將面臨極其困難的選擇——要麼失去尊嚴，要麼冒着失去關鍵伙伴的風險。要麼接受28項艱難條款，要麼迎來最嚴酷的冬天。」

他說，烏方將在「國家利益」的基礎上，與華府保持冷靜、建設性的對話，強調不會出賣烏克蘭利益，他會提出替代方案。

普京：俄方已收到特朗普方案文本 料可作最終協議基礎

俄羅斯總統普京周五透露，莫斯科手上已持有特朗普的和平計劃文本，並指「可能成為烏克蘭最終解決方案的基礎」。

此言令外界懷疑，美國方案是否已在未與基輔充分協調下，先向莫斯科遞交。

分析：美烏關係面臨開戰以來最大壓力

特朗普政府的新方案，加上「感恩節最後期限」，被視為美國首次明確向烏克蘭施壓，要求其在戰場之外作重大政治讓步。

歐美外交圈普遍認為，烏克蘭正陷於兩難：

拒絕方案 → 可能失去美國軍援與外交支持； 接受方案 → 意味着烏克蘭需吞下領土喪失與國家尊嚴受損。

隨着冬季能源設施再受俄軍猛烈攻擊，基輔政府正迎來開戰以來最複雜、最危險的抉擇時刻。