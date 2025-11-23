禽流感｜美國現人類感染H5N5死亡個案 屬全球首例

美國出現全球首宗人類感染禽流感（Avian Influenza）「H5N5」死亡個案。華盛頓州衛生官員21日證實，該州一名年長者因感染罕見的H5N5型禽流感病毒株死亡，據信是全球首例。

綜合美媒報道，個案為居住於華盛頓州格雷斯港郡的高齡民眾，患有慢性疾病，於今年11月初住院治療，並於11月21日不幸過世。州政府在其後院飼養的家禽環境中檢出禽流感病毒，最可能的感染來源為家禽本身、其飼養環境或可能受野鳥污染之場所。曾接觸該後院禽鳥及環境者目前均列入健康監測；截至目前，無其他密切接觸者檢測陽性，亦無人傳人跡象。

飼養後院家禽兼曾接觸野鳥

報道指。患者在其家中飼養混合品種的後院家禽，並且在感染前曾接觸野鳥。據悉，他的家禽群中有2隻鳥數周前死於不明疾病。衛生官員推測，家禽或野鳥「最有可能」是病毒暴露的來源。

華盛頓州公共衛生獸醫利普頓（Beth Lipton）博士強調，儘管這是首次在人類身上發現H5N5，但它「不是一種新病毒株或全新的病毒」。

並非新病毒 未見人傳人

官方與美國疾病管制與預防中心（CDC）均向公眾保證，公眾面臨的風險仍然很低。目前，沒有證據顯示病毒存在人傳人，所有與患者有接觸的人員追蹤及症狀檢測結果均為陰性。

以往全球可追溯的人類禽流感病例，幾乎都感染了H5N1病毒株。H5N1傳人在美國也更為常見（但仍屬罕見），自2022年疫情爆發以來，已在野鳥、家禽、甚至奶牛中持續存在，並偶爾傳染給人類。

自2022年1月以來，美國已記錄71例人類感染H5型禽流感病例，其中路易斯安那州的1名患者不幸死亡。大多數病例症狀輕微。

雖然目前沒有證據顯示H5N5在人類體內的傳染性或致病性較H5N1更強，但專家們認為，2種病毒株在表面蛋白質上的差異，以及這次傳人個案，再次提醒了人們禽流感病毒進化具有「不可預測性」，必須保持高度警惕。