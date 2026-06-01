美國華盛頓州貨車翻側 2.5億隻蜜蜂大逃亡 警方急召24蜂農救援

美國華盛頓州北部周五（24日）凌晨發生貨車翻側事故，導致約有2.5億隻蜜蜂大逃亡。當局呼籲民眾避開現場，並召來多名蜂農到場協助。

警方召24名蜂農協助

綜合美媒報道，華盛頓州瓦特科姆縣（Whatcom County）警方在社交媒體上的通報，事故於當地凌晨4時左右發生，地點接近加拿大卑詩省邊境。暫時仍未清楚貨車翻側原因。

報道指，意外後貨車上的蜂箱在散落一地，數以億計的蜜蜂因此從蜂箱中逃脫，警方已將發生意外的路段暫時封閉。警方表示，涉事路段將關閉24至48小時，以讓蜜蜂重新回巢並尋找蜂后。超過24名養蜂人趕到現場協助，務求拯救盡可能多的蜜蜂。

近2.5億隻蜜蜂意外後逃脫。Facebook @Whatcom County Sheriff's Office

應急管理副主任麥特·克萊因（Matt Klein）表示：「當他們說有2億隻蜜蜂時，他們是認真的。我從現場回來時，穿著他們提供的小型養蜂裝備，結果整個人幾乎被蜜蜂蓋滿，而且我還沒走到卡車旁邊。」克萊因透露：「包括我們一些警員在內的多名蜂農都被螫了。」一名採訪的記者，即使身處距離蜂群約300碼外，仍遭螫咬。克萊因說：「蜜蜂螫傷雖痛，但不像其他蜂類那麼嚴重，目前大家都還好。」

蜂農將蜂巢逐一重新堆疊

蜂農德瑞克·康迪特（Derek Condit）得知消息後立即帶著養蜂裝備趕赴現場救援。康迪特指出：「我們不能簡單地把倒塌的蜂巢搬走，只能一個一個重建，把蜂巢內的蜂框放回去並重新堆疊。」對於能否將蜜蜂帶返蜂巢，他坦言：「這取決於比例，但以這情況來說，蜜蜂……損失會非常慘重。」

多個載有蜜蜂的蜂箱翻側。Facebook @Whatcom County Sheriff's Office

當局呼籲公眾遠離現場至少600呎（約180米），並說：「雖然對大眾健康無重大風險，但若對蜂螫過敏或有疑慮者，應參考州衛生署有關蜜蜂及黃蜂的資訊頁面」。

警方在最新聲明中指出：「現場工作已完成，翻側貨車的蜂箱已被回收、修復並重新使用。預計到翌日清晨，大部分蜜蜂應會返回蜂箱，後續交由相關人員處理。」