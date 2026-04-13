何詩蓓以4金 結束瑞典歐洲之旅第一站 周五展開第2站 - 挪威游泳節 以賽代練備戰亞運會

香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）周日在瑞典斯德哥爾摩游泳公開賽煞科日延續「日日金牌」的氣勢，在女子100米自由泳決賽，以52秒79 輕鬆奪冠，總結今程，Siobhan以4金告別瑞典，她將馬不停蹄應邀到挪威參加卑爾根游泳節，作為9月亞運會其中一站以賽代操的比賽。

完成瑞典站後，何詩蓓轉戰挪威游泳等，大會也將邀請的星級泳將製作了海報。BSF大會FB圖

Siobhan 視9月愛知名古屋亞運會為今年重點比賽，她上月中戰罷深圳游泳公開賽（奪2金1銀）後，本月初已飛到瑞典準備歐洲旅第一站，她曾表示：「我好鍾意比賽，亦享受到不同地方比賽，亞運前的備戰，主要以賽代練。」

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Siobhan在最後一項比賽的100米自由泳，她在初賽以54秒73總排名第一入決賽，在決賽以52秒79奪冠，這時間跟上月底的中國公開賽所游的時間一模一樣。

Siobhan在今站參加了50米、100米、200米自由泳及50米蛙泳，令人難忘是50米自由泳以0.02秒（24秒34）鍊贏世界紀錄保持者、瑞典絲祖唐奪冠。

記者：徐嘉華

先前在斯德哥爾摩出戰的何詩蓓。大會照片

何詩蓓上月在香港出席活動時透露她歐洲之旅行程。資料圖片