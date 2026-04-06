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劍擊世青賽｜無負去年轉全職訓練 何承謙如願首奪世少冠軍

即時體育
更新時間：15:01 2026-04-06 HKT
發佈時間：15:01 2026-04-06 HKT

男子花劍少年組「世一」何承謙首登世少冠軍王座！他在香港時間周一早上在巴西里約熱內盧的世界青少年劍擊錦標賽的男花「少年組」決賽，以15:10擊敗南韓的Choi Jian，奪得他個人首面世少金牌，賽後，他提到上月在FIE利馬大獎賽爆冷入8強，令他信心增強不少，成就今仗世少封王。

何承謙（左二）雖然身材不及其他劍手，但勝在用腦，給他打出一片天。FIE圖
何承謙（左二）雖然身材不及其他劍手，但勝在用腦，給他打出一片天。FIE圖
何承謙首度成為世少冠軍。FIE圖
何承謙首度成為世少冠軍。FIE圖

17歲的「細孖」何承謙以高姿態亮相今屆賽事，就連司儀在他封王後也提到他在利馬的「威水史」，「細孖」說：「利馬一仗確實給我帶來很大動力，曾有一段時間沒甚麼獎拿到，我自己也有些猶豫，利馬也給我自信。」

利馬大獎賽  世界排名升至42  「細孖」是FIE世界排名頭50內年紀最細

值得一提的是「細孖」在2個多星期前的秘魯利馬大獎賽從外圍賽打至正賽8強，途中曾擊敗世界排第11的埃及劍手Mohamed Hamzavio 及世界排第8的前世界冠軍馬連尼（Tommaso Marini），其成人組世界排名由原來的105位升至現時的42，他亦是世界排名頭50位內年紀最細一位。

何承謙挾世一頭銜衝世少金牌，終於順利奪冠。FIE圖
何承謙挾世一頭銜衝世少金牌，終於順利奪冠。FIE圖

去年決定暫停拔萃男書院的學業，轉做全職運動員的「細孖」進步神速，他在2月已奪亞青「少年組」個人賽銀牌，今次在巴西更上一層樓，在比賽中更以不失一場奪「世少」冠軍。在今次決賽的第一節比賽中「細孖」領先南韓對手12:8時，當時只剩下6秒，他在場上等下一節再打，但對手趁港將放鬆時刺下一劍，搶了一分。

男子花劍「少年組」決賽，何承謙（左）跟南韓對手（右）有不少埋身戰。FIE圖
男子花劍「少年組」決賽，何承謙（左）跟南韓對手（右）有不少埋身戰。FIE圖
FIE圖
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今仗世少成復仇之戰

「細孖」談到這場面時也說：「其實是有點嬲對手趁機刺一劍，但場邊教練叫我不要被這情景影響，所以在第2節再上時，我已沒再想那一劍，終於取得冠軍。」港將更開心是在8強以15:4大勝中國的Lin Youlong，一報2月亞青賽決賽敗仗之仇。

林浩朗今屆首奪男花青年組冠軍。FIE圖
林浩朗今屆首奪男花青年組冠軍。FIE圖

何承謙這面世少金牌，是今屆第2金（第一金是男花青年組冠軍林浩朗），亦是男子花劍隊歷來第5面獎牌（包括4金1銅）—先後由「劍神」張家朗（2017年青年組金牌）、鄭鐵男（2022年少年組金牌）、陸浚諾（2024年少年組銅牌）及今屆的林浩朗（青年組）及何承謙（少年組）兩面金牌。

記者：徐嘉華

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