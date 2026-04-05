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劍擊世青賽｜「左拗」花劍手林浩朗談下一個目標：希望取得如張家朗及蔡俊彥一樣的成就

即時體育
更新時間：13:23 2026-04-05 HKT
發佈時間：13:23 2026-04-05 HKT

繼「劍神」張家朗後，相隔9年，本月才滿19歲的男花新紥師弟林浩朗香港時間周日早上勇奪金牌！浩朗在花劍「青年組」決賽對埃及世界成人組排名第10的杜巴（Abdelrahman Tolba）毫無懼色，在第一節3分鐘比賽還未完下，快手快腳以15:5大勝，奪得港隊今屆「第一金」，這亦是繼家朗在2017奪「青年組」金牌後的第2人。

林浩朗（左二）在決賽以大比賽勝世界排名第10的埃及劍手Abdelrahman Tolba（左一），首奪世青賽「青年組」金牌。FIE圖
林浩朗（左二）在決賽以大比賽勝世界排名第10的埃及劍手Abdelrahman Tolba（左一），首奪世青賽「青年組」金牌。FIE圖
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林浩朗（左）跟張家朗及蔡俊彥一樣，都是左拗劍手。FIE圖
林浩朗（左）跟張家朗及蔡俊彥一樣，都是左拗劍手。FIE圖

「左拗」劍手浩朗大勝世界排名比自己高近100位的劍手

跟家朗及「世一」蔡俊彥（Ryan）同樣是「左拗」的林浩朗賽後表示：「十分戲劇性，這是我劍擊生涯第一面青年組世界冠軍，非常興奮。」確實十分戲劇性，浩朗先在小組6戰6勝，以總排名第5入正賽128強，先後擊敗保加利亞、阿聯酋、菲律賓、日本、俄羅斯及意大利劍手入決賽，對住世界排第10的杜巴，牌面上無得比，今季才開始參加FIE成人組世巡賽的他，世界排名109位，比對手足足低100位；但沒想到浩朗甫決賽開始已採出以快打慢的主動動攻，結果在第一節（每節3分鐘）還未完己大比數封王。

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林浩朗（左）打劍時有「世一」蔡俊彥的影子。FIE圖
林浩朗（左）打劍時有「世一」蔡俊彥的影子。FIE圖

賽後，大會司儀問他是否以「速度」制勝，他表示：「對的，賽前已想好要一開局就向前攻對方，這打法有利我的發揮。」

問他下一個目標，林浩朗坦言：「下一個目標是希望取得如Ryan及家朗一樣的成就。」

今年一月巴黎站世界盃團體賽，林浩朗（右二)跟張家朗（右起)、蔡俊彥及鄭鐵男齊奪金牌。FIE圖
今年一月巴黎站世界盃團體賽，林浩朗（右二)跟張家朗（右起)、蔡俊彥及鄭鐵男齊奪金牌。FIE圖
今年一月的巴黎世界盃團體賽，港隊（白衫)勇奪金牌。FIE圖
今年一月的巴黎世界盃團體賽，港隊（白衫)勇奪金牌。FIE圖

林浩朗為人熟悉，是今年一月初跟家朗及Ryan以及鄭鐵男一齊奪得FIE巴黎站世界盃團體金牌，他曾說過這個獎對他好重要，當時已期望今屆世青賽能染指獎牌。

浩朗4歲開始參加劍擊暑期興趣班，入了Ryan同一個劍會，中一、二開始跟Ryan練劍至今成為港隊隊友，難怪Ryan也將浩朗奪冠的消息放在自己的Ig上恭賀對方。

港隊歷來第11面獎牌

連同林浩朗周日這面男花「青年組」個人賽金牌及女佩楊書涵日前的「少年組」個人賽銀牌，港隊歷來暫累積11面獎牌，包括「劍神」張家朗於2017年奪的青年組金牌，浩朗是歷史第2面，男花的話，就是歷來第4面，包括鄭鐵男2022年「少年組」金牌及陸浚諾2024年「少年組」銅牌。

浩朗仍未完比賽，他將於周一香港埘間晚上出戰「青年組」的團體賽，爭取另一面獎牌。

記者：徐嘉華

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