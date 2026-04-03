邁亞密網賽｜美國網球美女歌蓮絲邁亞密大解放 曬比堅尼靚相派福利

美國網球好手、前澳洲公開賽亞軍丹妮爾歌蓮絲（Danielle Collins）近日在社交媒體上，再次成為了網民的熱議焦點。日前於邁阿密公開賽期間，與法國男球手莫迪（Corentin Moutet）爆發了一場「調情羅生門」後，她似乎未受事件影響，繼續留在邁阿密享受陽光與海灘，並大方地分享了數張火辣的比堅尼照片，引來大批粉絲「朝聖」。

邁阿密陽光與海灘 粉絲大讚「女神」

現年32歲的歌蓮絲，在結束了邁阿密公開賽的賽事後，並未立即離開，而是選擇留下來享受假期。她在Instagram上分享了數張身穿比堅尼、配戴太陽眼鏡的性感照片，盡顯其健美身材和陽光氣息。

這輯「福利圖」一出，隨即引來粉絲們的暴動式留言，讚美之聲此起彼落。「太美了！」、「下巴都掉下來了」、「簡直是模特兒」、「這造型太棒了！」等留言，瞬間「洗版」，可見其魅力非凡。