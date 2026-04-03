邁亞密網賽｜美國網球美女歌蓮絲邁亞密大解放 曬比堅尼靚相派福利
更新時間：19:16 2026-04-03 HKT
發佈時間：19:16 2026-04-03 HKT
發佈時間：19:16 2026-04-03 HKT
美國網球好手、前澳洲公開賽亞軍丹妮爾歌蓮絲（Danielle Collins）近日在社交媒體上，再次成為了網民的熱議焦點。日前於邁阿密公開賽期間，與法國男球手莫迪（Corentin Moutet）爆發了一場「調情羅生門」後，她似乎未受事件影響，繼續留在邁阿密享受陽光與海灘，並大方地分享了數張火辣的比堅尼照片，引來大批粉絲「朝聖」。
邁阿密陽光與海灘 粉絲大讚「女神」
現年32歲的歌蓮絲，在結束了邁阿密公開賽的賽事後，並未立即離開，而是選擇留下來享受假期。她在Instagram上分享了數張身穿比堅尼、配戴太陽眼鏡的性感照片，盡顯其健美身材和陽光氣息。
這輯「福利圖」一出，隨即引來粉絲們的暴動式留言，讚美之聲此起彼落。「太美了！」、「下巴都掉下來了」、「簡直是模特兒」、「這造型太棒了！」等留言，瞬間「洗版」，可見其魅力非凡。
最Hit
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
2026-04-03 19:21 HKT
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
2026-04-05 12:00 HKT
六合彩｜8000萬復活節金多寶攪珠結果 頭獎一注中幸運兒擸8114萬 齊來對冧巴 !
2026-04-04 21:33 HKT