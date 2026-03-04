2026勞力士中國海帆船賽｜今日維港掀戰幔 高手雲集 三日後知結果

由香港遊艇會主辦的「2026勞力士中國海帆船賽」，今日（4日）在維多利亞港正式掀起戰幔。20支來自本地及海外的勁旅，在標誌性的維港景色下起航，展開全長565海浬的征途，直指菲律賓蘇碧灣。

賽事於今日上午11時20分準時鳴槍。起步前，大會特設傳統醒獅環節助興，祈求風調雨順。隨著號角響起，維港海面百舸爭流，場面壯觀。今屆賽事高手雲集，分為「IRC競賽組」、「雙人組別」、「IRC高級休閒組」及「PHS組別」，當中包括來自澳洲、中國內地及菲律賓的4支海外勁旅，與一眾本地好手一決高下。

奧運冠軍徐莉佳：不敢奢望 但已準備就緒

全場焦點落在衛冕冠軍「Happy Go號」身上。這艘TP52型帆船於2024年包辦衝線冠軍及IRC全場總冠軍，今屆更有中國首位帆船奧運金牌得主徐莉佳坐鎮。徐莉佳在賽前記者會上透露，自己將負責調帆及協助戰術決策，特別是在駛離繁忙的維港交通時。

相關文章：2026勞力士中國海帆船賽｜奧運金牌徐莉佳坐鎮「Happy Go」明日維港起航

「Happy Go號」作為上屆冠軍開啟衛冕征程。楊功煜攝

「Happy Go號」作為上屆冠軍開啟衛冕征程。楊功煜攝

「Happy Go號」作為上屆冠軍開啟衛冕征程。楊功煜攝

對於能否協助船隊成為史上首支兩奪「雙料冠軍」的隊伍，徐莉佳表現謙遜但堅定：「作為新成員，加上天氣變數，我們不敢奢望，但全隊已準備就緒，會盡力避開無風區，發揮最佳水平。」

強強聯手 劍指打破十年紀錄

另一奪標大熱為「Team Alive–Rampage號」。這支聯隊結合了兩屆悉尼至荷伯特帆船賽冠軍「Alive」與剛奪得香港至越南帆船賽冠軍的香港「Rampage」船隊精銳。Rampage船主陳維澤在記者會上笑言，他決定「忍痛割愛」，放棄駕駛自己的船，改用更有勝算的Alive參賽：「我是做投資的，講求價值。雖然放棄了自己的『愛人』，但為了破紀錄的夢想，這是值得的。」

「Team Alive– Rampage 號」同樣為今屆賽事的奪冠熱門。楊功煜攝

「Team Alive– Rampage 號」同樣為今屆賽事的奪冠熱門。楊功煜攝

菲國老將再戰 莫俊傑「單槍匹馬」上陣

菲律賓老牌勁旅、2023年衝線冠軍「Standard Insurance Centennial V號」亦不容忽視。船東Ernesto Echauz第14次參賽，他形容此賽事為東南亞最負盛名的離岸賽，是每位菲律賓水手的夢想。對於上屆僅落後5分鐘屈居亞軍，他大讚對手出色，但強調今次人船皆已準備妥當，期待一場精彩對決。

2026勞力士中國海帆船賽周三開賽。楊功煜攝

至於今屆賽事的一大亮點，是前港隊帆船運動員莫俊傑駕駛「2 Easy號」出戰，創下賽事首個單人參賽紀錄。Tiger坦言，心理壓力比身體更大，最大的挑戰是如何在獨自航行中入睡。他透露將依賴AI導航系統，並採取「貓睡」策略：「我必須相信系統，每次休息15至30分鐘，以保持體能應付數日的航程。」

相關文章：勞力士中國海帆船賽周三啟航 莫俊傑「單人匹馬」挑戰極限

莫俊傑將駕駛他的「2 Easy號」，歷史性的開啟他個人航行勞力士中國海賽事的征途。楊功煜攝

莫俊傑將駕駛他的「2 Easy號」，歷史性的開啟他個人航行勞力士中國海賽事的征途。楊功煜攝

莫俊傑將駕駛他的「2 Easy號」，歷史性的開啟他個人航行勞力士中國海賽事的征途。楊功煜攝

隨著船隊駛離香港水域，大部分船隊預計將航行3-4日抵達菲律賓蘇碧灣，屆時將揭曉這場海上激戰的最終王者。