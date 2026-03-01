WTT新加坡大滿貫│王楚欽反勝菲歷斯勒般 與林昀儒今晚8點爭奪男單冠軍

WTT新加坡大滿貫今日(1日)煞科，男、女單分別上演兩場準決賽，晚上再進行決賽。兩場男單4強賽已經完成，頭號種子國家隊好手王楚欽在先失一局下，以4:1反勝法國球手菲歷斯勒般，今晚8時將與中華台北選手林昀儒爭冠。林昀儒在今屆賽事狀態大勇，與王楚欽的左手對決令人期待。

王楚欽反勝菲歷斯勒般

王楚欽今場與菲歷斯勒般在第1局激戰至10:10平手，後者連取2分先贏12:10。過去5次交手全勝的王楚欽，由第2局起開始入局，正、反手抽擊越來越得心應手，連贏11:8、11:9、11:5、11:9，總局數反勝4:1，以大熱姿態躋身決賽。他決賽的對手，就是中華台北的林昀儒。後者面對5號種子摩加特，頭3局分別贏11:7、14:12、12:10，及後兩局雖連輸5:11、7:11，但第6局調整後贏11:8，局數勝4:2。

今晚8點與林昀儒爭冠

王楚欽與林昀儒今晚8點爭奪男單冠軍，兩位左手將料合演一場激戰。