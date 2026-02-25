WTT新加坡大滿貫│陳顥樺夥拍韓將金娜英淘汰國家組合 晉級混雙4強

WTT新加坡大滿貫今日(25日)上演混雙8強賽，港隊組合黃鎮廷/杜凱琹強勢晉級4強後，另一港將陳顥樺亦順利躋身準決賽，他夥拍南韓球手金娜英，直落3局拍走國家隊組合黃友政/陳熠。

陳顥樺拍金娜英淘汰國家組合

陳顥樺在今次WTT新加坡大滿貫賽夥拍金娜英出戰混雙，意外打出驚喜，首圈先淘汰奧地利組合，16強面對4號種子林昀儒/鄭怡靜又贏3:1。兩人在8強鬥7號種子，國家隊組合黃友政/陳熠，甫開賽即進入狀態，首局先贏11:5，第2局保持氣勢再贏11:6。黃友政和陳熠於第3局奮戰到底，可是仍輸11:13，陳顥樺與金娜英直落贏3:0，將會與頭號種子、南韓組合林鐘勳/申裕斌爭奪決賽席位。

