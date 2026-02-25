WTT新加坡｜黃鎮廷、杜凱琹混雙8強輕取西班牙組合 4強硬撼巴西3號種子組合

港隊黃鎮廷、杜凱琹今日出戰WTT新加坡站混雙8強戰，對上西班牙組合並未有受到太大挑戰，最終以直落3:0輕鬆擊敗對手，4強將硬撼卡達拉奴、高橋布魯娜的巴西組合。

港隊黃鎮廷、杜凱琹周三出戰WTT新加坡站混雙8強戰對上西班牙組合。中新社

黃杜配4強將硬撼卡達拉奴、高橋布魯娜的巴西組合。中新社

黃杜配上戰16強先以局數3:0直取瑞典組合後，今日出戰8強戰對上8號種子的西班牙組合，第1局就先以11:7先拔頭籌，西班牙組合第2局開始進入狀態一度打成3:3，但其後黃杜配連取4分下將比數拉開成7:3，最終亦順利以11:6率先取得賽點，而到第3局黃杜延續好手風，一開波就連取7分打成7:0，但西班牙組合表現相當頑強，在連追5後更曾打成9:9平手，好在黃杜配頂住壓力連取2分致勝，最終以11:9再取一局，以局數3:0闖入混雙4強。

