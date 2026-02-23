2026米蘭冬奧│谷愛凌奪金後接外婆離世消息 記者會上淚崩：「答應她一樣勇敢﹗」

谷愛凌(Eileen Gu)在周日米蘭科爾蒂納冬季奧運會贏得自由式滑雪女子U型場地技巧金牌，當她興奮慶祝後，卻收到外婆離世的消息，立即變成淚人。谷愛凌表示自己在比賽前一晚才夢到外婆，還指出發前雖沒有向她保證一定會奪冠，但答應她會像她一樣勇敢。

奪金後得知外婆逝世

谷愛凌周日取得自由式滑雪女子U型場地技巧金牌，收錄今屆米蘭冬奧個人首金後十分興奮，與場邊的支持者揮手慶祝。豈料在頒獎禮結束後，她透過母親得知外婆馮國珍逝世的消息，立即哭成淚人。她之後遲到出席記者會，解釋因為外婆離世，並哽咽道：「她在我成長過程中，佔非常重要的位置，是我所仰慕的人。」她還指在賽前一晚曾夢見她，「其實我昨晚(周六)還做了一個夢，夢見她。」

谷愛凌由母親和外婆湊大

谷愛凌由母親和外婆湊大，與她們感情甚篤，但年逾90歲的外婆馮國珍在冬奧前已病重，故無法到米蘭支持她，Eileen表示，「我沒有向她保證一定會奪冠，但我答應她，我會像她一樣勇敢。」

