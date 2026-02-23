Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2026米蘭冬奧│谷愛凌兩屆冬奧累積3金3銀 成最多金牌自由式滑雪選手 高呼：「我係歷史最多﹗」

更新時間：11:57 2026-02-23 HKT
發佈時間：11:57 2026-02-23 HKT

米蘭科爾蒂納冬季奧運會於周日(22日)落幕，國家隊好手谷愛凌臨尾衝刺成功，在自由式滑雪女子U型場地技巧成功衛冕，取得今屆首面金牌，並以1金2銀的美滿成績完成米蘭之旅。22歲的谷愛凌在兩屆冬季奧會取得3金3銀，成為冬奧史上取得最多金牌，同時亦是最多獎牌的自由式滑雪選手，她矢言對成為歷史最多感到非常自豪。

谷愛凌兩屆冬奧累積3金3銀成最多金牌自由式滑雪選手。路透社
谷愛凌兩屆冬奧累積3金3銀成最多金牌自由式滑雪選手。路透社
谷愛凌奪金。路透社
谷愛凌奪金。路透社
谷愛凌奪金。路透社
谷愛凌奪金。路透社

以1金2銀完成米蘭冬奧

自由式滑雪女子U型場地技巧決賽原本在周六舉行(21日)，但因暴風雪延至周日閉幕禮前上演，幸好力爭衛冕的谷愛凌未受改期影響，憑第三輪滑出全場最高的94.75分奪冠，力壓隊友李方慧站上頒獎台最高處，英國名將阿特則掛銅。谷愛凌奪得今屆米蘭冬奧首金，並以1金2銀完美收倌。

成最多金牌、獎牌自由式滑雪選手

22歲的谷愛凌在上屆北京冬奧豪取2金1銀，兩屆共累積3金3銀，以6面獎牌成為冬奧史上最多獎牌的自由式滑雪選手，比加拿大名將京士貝利(Mikael Kingsbury)多一面。而3面金牌亦是冬奧自由式滑手選手中最多，緊隨其後是2面的京士貝利、另一加拿大好手比路迪奧，以及美國名將大衛韋斯。對此，谷愛凌自豪道：「不分男女，我已成為史上最多獎牌的自由式滑雪選手，也是奪得最多金牌的自由式選手。我對此非常自豪，對我而言太不可思議了，太超現實了。」

