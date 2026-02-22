2026米蘭冬奧｜谷愛凌奪個人首金強勢衛冕 國家隊包攬U型場地技巧金銀牌

米蘭冬奧自由式滑雪女子U型場地技巧決賽今日上演，備受矚目的國家隊「雪科」天后、衛冕冠軍谷愛凌不負眾望。雖然首輪出師不利，但她憑藉第三輪滑出全場最高的94.75分強勢封后，繼早前收穫2面銀牌後，終於斬獲今屆個人首金，以1金2銀的佳績完美收官。

決賽採取3輪賽制，只計算選手最佳一輪成績定勝負。谷愛凌在決賽第一滑中出師不利，出現失誤僅得30分。然而，這位衛冕冠軍隨即展現「大心臟」本色，未受首輪失利影響，在第二輪頂住壓力，完美演繹一套高難度動作，獲裁判一致肯定給予94.0分的高分。第三輪中谷愛凌更是延續強勢表現，滑出94.75分的高分，成功鎖定金牌，實現衛冕。

國家隊今場更有「雙喜臨門」之喜，另一位國家隊女將李方慧表現同樣亮眼，在第三輪滑出93.0分的高分，力壓群芳為國家隊再添一面銀牌，令國家隊成功包辦此項目的金、銀牌。至於資格賽排名第一的英國名將阿特金（Zoe Atkin），則以92.50分獲得銅牌。